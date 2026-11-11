Abascal protagonizará el sábado día 14 en Almería su primer acto de campaña en Andalucía

Archivo - El líder de Vox, Santiago Abascal, en un acto de campaña en la plaza de la Catedral, en Almería capital, en junio de 2024 - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, va a protagonizar el próximo sábado, 14 de noviembre, su primer acto de campaña electoral en Andalucía de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, a través de un evento previsto en Almería.

Bajo el lema 'Es sentido común', el candidato asistirá a acto programado a partir de las 13,00 horas en la Plaza de la Constitución apenas unas horas después de inaugurar oficialmente la campaña electoral la tarde anterior, en la Plaza Colón de Madrid.

Abascal visitó Andalucía por última vez el pasado 6 de noviembre, en un acto de precampaña que se celebró en el Palacio de Congresos de Granada. Asimismo, abrió su precampaña con un acto en Estepona (Málaga) el pasado 11 de octubre acompañado del vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira.

Santiago Abascal tuvo una presencia destacada en la campaña electoral que Vox desarrolló de cara a los comicios andaluces del pasado 17 de mayo, tras los que Andalucía se convirtió en una de las cuatro autonomías que Vox cogobierna con el PP, junto con Extremadura, Aragón y Castilla y León.

En dichos comicios del 17M, Vox obtuvo 15 parlamentarios, uno más que en los anteriores de 2022, que, sumados a los 53 conseguidos por el PP-A, otorgan a la coalición de gobierno que sustenta la Junta una holgada mayoría absoluta en el Parlamento andaluz.