Un abeto giratorio, un tren infantil y un 'jumping' llenarán el Mirador de la Rambla de Almería esta Navidad

Imagen de archivo de la iluminación navideña en la Rambla de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Mirador de la Rambla de Almería acogerá esta Navidad un abeto giratorio de 13 metros de altura, un tren infantil y un 'jumping' con seis camas elásticas, tres atracciones recreativas que estarán en funcionamiento durante 41 días, desde el 27 de noviembre de 2026 hasta el 6 de enero de 2027.

Las atracciones se ubicarán en la explanada junto al Mirador de la avenida Federico García Lorca, según recoge el pliego consultado por Europa Press, que contempla la venta de entradas sin concretar su precio y exige al menos dos trabajadores por instalación para atender al público, controlar los accesos y supervisar su funcionamiento.

Este espacio, que en anteriores campañas navideñas ha acogido la tradicional pista de hielo, estrenará así una nueva propuesta de ocio después de que el Consistorio haya previsto trasladar este año la instalación de patinaje a la explanada de Las Almadrabillas, junto al Cable Inglés.

Las atracciones abrirán, por regla general, de 10,00 a 22,00 horas. No obstante, el 30 de noviembre y, ya en diciembre, del 1 al 4, del 9 al 11, del 14 al 18 y los días 21 y 22, el horario será de 16,00 a 22,00 horas. Además, los días 24 y 31 de diciembre abrirán de 10,00 a 14,00 horas, mientras que el 25 de diciembre y el 1 de enero lo harán de 12,00 a 22,00 horas.

La principal atracción será un carrusel mecánico con forma de abeto navideño, de 13 metros de altura y un diámetro máximo de otros 13 metros, que contará con ocho brazos articulados y capacidad para 32 personas, distribuidas en cabinas con forma de bolas navideñas. Su funcionamiento combinará movimientos de rotación y elevación mediante un sistema hidráulico.

A esta instalación se sumará un tren infantil con decoración navideña que circulará por un circuito cerrado de forma circular u ovalada. Tendrá capacidad para 16 pasajeros por viaje, una velocidad máxima de tres kilómetros por hora y vagones techados con figuras alusivas a personajes típicos de estas fiestas.

La tercera atracción será un 'jumping' con seis camas elásticas que permitirá realizar saltos y ejercicios acrobáticos mediante arneses de seguridad sujetos a cuerdas elásticas. La instalación ocupará una superficie de nueve por nueve metros y tendrá capacidad para seis personas por sesión.

Las tres atracciones deberán presentar una estética navideña e infantil, con motivos luminosos decorativos y un sistema de sonido unificado para ambientar el recinto.