Abrucena (Almería) celebra este domingo su VII marcha contra el cáncer con el reto de superar los 200 participantes

El alcalde de Abrucena, Ismael Gil, y la presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, durante la presentación de la VII 'Abrucena en marcha contra el cáncer'. - AEEC

ALMERÍA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Ayuntamiento de Abrucena (Almería) celebrarán este domingo, 16 de agosto, la séptima edición de 'Abrucena en marcha contra el cáncer', una prueba solidaria de dos kilómetros apta para cualquier forma física y que tiene como objetivo superar los 200 participantes.

Según ha informado la organización en una nota, la iniciativa busca fomentar el deporte y los hábitos de vida saludables como medidas para la prevención del cáncer. La marcha comenzará a las 20,00 horas y la participación tendrá un donativo de diez euros. Las personas interesadas pueden obtener más información en el teléfono 666 075 474.

La presidenta de la AECC en Almería, Magdalena Cantero, y el alcalde de Abrucena, Ismael Gil, han presentado este jueves en la sede de la Asociación esta marcha, que ambas entidades coorganizan y que se ha convertido en un clásico en la comarca del Río Nacimiento.

Cantero ha asegurado que "el deporte está considerado una polipíldora contra el cáncer. Hacer ejercicio físico y evitar una vida sedentaria previene el cáncer. Por lo tanto, marchas como las que organiza el próximo domingo Abrucena es una buena cita para llenar de salud nuestra vida".

Asimismo, ha extendido su agradecimiento a "las numerosas empresas locales que colaboran" y ha señalado que "el donativo de la inscripción irá destinado a la investigación, con el reto de que en el año 2030 siete de cada diez pacientes de cáncer superen la enfermedad".

Por su parte, el alcalde ha recordado que "es una iniciativa que tuve cuando no ostentaba ningún cargo público, pensando qué hacer para apoyar a la Asociación, y desde que soy alcalde continúo con la prueba y quiero invitar a todos los almerienses de la comarca a que se sumen a esta iniciativa y que vengan a Abrucena a pasar un domingo tranquilo, en familia y con ese componente solidario y de concienciación".

Gil ha confesado que "es una satisfacción ver a abuelos con los nietos hacer ejercicio físico juntos, en convivencia con los demás vecinos".