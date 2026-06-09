El abuelo del niño asesinado en Garrucha (Almería) declara este viernes 12 de junio como testigo ante el juez

Archivo - Juzgados de Vera (Almería). - Rafael González - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El abuelo materno del niño de cuatro años de edad que murió de forma violenta en Garrucha (Almería) el pasado 3 de diciembre va a declarar el próximo viernes como testigo ante la titular de la Plaza 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera que investiga a la madre del pequeño y a su pareja sentimental como presuntos autores del crimen.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press la comparecencia prevista a partir de las 10,00 horas del abuelo de Lucas, quien además desde el pasado mes de abril ejerce la acusación particular en el caso que se sigue por un presunto delito de asesinato y de malos tratos en el ámbito familiar.

La declaración del abuelo, que anunció su intención de pedir la custodia del bebé que su hija dio a luz el pasado mes de mayo, permitirá esclarecer los mensajes de audio que Bárbara Y.B.O. envío desde su teléfono móvil el día de los hechos cuando el niño ya se encontraba muerto y que, según la versión de la mujer, se habrían emitido bajo coacciones de Juan David R.C.

En esta línea, cabe recordar que la hermana del testigo --que también solicitó su personación en la causa-- acudió días antes del crimen a la Guardia Civil para denunciar una situación de maltrato en el pequeño, según ella misma manifestó. Con ello, se espera que el testimonio del abuelo permita esclarecer, entre otros aspectos, el contexto de crianza del menor.

En su última declaración en sede judicial, la madre del pequeño derivó toda la responsabilidad hacia su pareja al asegurar que cuando llegó al domicilio al mediodía tras una jornada de trabajo el niño, que estaba acompañado de su pareja, ya había fallecido.

Fue la Audiencia de Almería la que accedió a que el abuelo de Lucas, representado por el abogado José Luis Martínez, pudiera ejercer la acusación particular contra la pareja de su hija al entender que, como familiar de la víctima del presunto crimen, tenía legitimación suficiente para ello pese a que su propia hija estuviera envuelta en la causa.

FUNERAL EL JUEVES

De otro lado, la familia del niño podrá celebrar este próximo jueves el funeral del menor después de que la juez instructora autorizara la inhumación del pequeño una vez practicadas todas las pruebas forenses y desde el Instituto de Medicina Legal (IML) no se dieran objeciones al respecto.

El abogado de Juan David R.C. había insistido en sus últimos recursos en conservar unas muestras óseas y de tejidos del pequeño de cara una contrapericial "independiente" que pudieran solicitarse en el futuro.

Ahora, la titular del juzgado ha autorizado la entrega de los restos mortales de Lucas a sus familiares para que puedan darle sepultura tras más de siete meses desde que se hallara su cuerpo sin vida en un búnker de una playa de Garrucha.