Acaban las autopsias de 12 fallecidos en el fuego de Los Gallardos (Almería), con siete denuncias por desaparecidos

Una casa calcinada, en el incendio forestal, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Javi Carrión

ALMERÍA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha finalizado ya las autopsias de los cuerpos de las 12 personas fallecidas en el incendio forestal registrado en los términos municipales de Los Gallardos y Bédar, por los que la Guardia Civil ha recibido hasta el momento siete denuncias por desaparición.

Según ha informado el TSJA, durante el final de la mañana y la tarde de este viernes han continuado llegando cuerpos a la Ciudad de la Justicia de Almería, donde el equipo forense ha podido realizar la autopsia de todos ellos.

Las muestras biológicas recogidas han sido trasladadas a Madrid en un helicóptero de la Guardia Civil a las 19,30 horas. Por el momento, no hay ninguna persona identificada, ni es posible tampoco precisar ni la edad ni el sexo de las personas fallecidas debido al estado de los cuerpos.

Así, será el departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil quien tendrá que analizar en la sede central de Madrid todas las muestras recogidas para la identificación de las víctimas.

En cuanto a las denuncias por desapariciones, a lo largo de la tarde se han contabilizado cinco más, por lo que hay un total de siete denuncias de desaparecidos.

Todos estos datos se han recogido en el Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se ha puesto en marcha este viernes.

Desde el CID han dado cuenta solo de los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y de los levantamientos realizados, pero aún no se puede precisar ni la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas.

El CID, que se activó este viernes a las 9,30 horas, es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones.

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia plaza número 3 de Vera es el órgano judicial encargado de la investigación del incendio y el que ha autorizado el levantamiento de los cadáveres.