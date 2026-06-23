El acceso sur a la Alcazaba de Almería se transformará con más de 1,1 millones para hacerlo "más seguro y atractivo"

Recreación virtual del proyecto de mejora del acceso sur a la Alcazaba de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería destinará más de 1,1 millones de euros a adecuar y mejorar los accesos a la Alcazaba, dentro del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', con una intervención que transformará el acceso sur al conjunto monumental, entre la calle Ramón Castilla Pérez y el Mesón Gitano, para hacerlo "más accesible, seguro y atractivo".

La licitación se producirá de forma inminente, según ha anunciado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en una nota. La intervención está cofinanciada en un 85 por ciento por fondos europeos EDIL-Feder y dispone de un plazo de ejecución previsto de siete meses.

Durante su intervención, Vázquez ha destacado la importancia de este proyecto dentro de la estrategia municipal de recuperación y puesta en valor del casco histórico, y ha subrayado que la Alcazaba constituye "un elemento fundamental de la identidad de Almería" y uno de los principales referentes patrimoniales de Andalucía y España.

En este sentido, ha recordado las actuaciones desarrolladas en los últimos años en el entorno del conjunto monumental, entre ellas los Jardines Mediterráneos de La Hoya, el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, la remodelación de Plaza Vieja, la rehabilitación de las Casas Consistoriales, la recuperación ambiental del Cerro de San Cristóbal y los trabajos de restauración ejecutados en la propia Alcazaba.

La alcaldesa ha explicado que esta nueva actuación se integra en el Plan de Actuación Integrado 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', que movilizará más de 14 millones de euros hasta 2029 "con el objetivo de avanzar en la regeneración urbana, la sostenibilidad, la mejora de la calidad de vida y la valorización del patrimonio histórico como motor de cohesión social y desarrollo económico".

Para mejorar el recorrido se ampliarán los espacios destinados al peatón, se eliminarán barreras arquitectónicas, se reorganizarán los itinerarios y se reforzará la seguridad y la conexión entre la Alcazaba y la trama urbana.

La regidora almeriense ha señalado que esta actuación "va más allá de una simple mejora de accesos", ya que contribuirá a reforzar la conexión entre los barrios históricos del entorno, recuperar espacios degradados y "avanzar en la construcción de una ciudad más accesible, cohesionada y amable".

INTEGRACIÓN URBANA, SOSTENIBILIDAD Y PATRIMONIO

La intervención pondrá el acento en la ladera sur, una de las zonas más visibles para ciudadanos y visitantes, en un espacio condicionado por la compleja orografía del terreno y por la posición periférica del monumento respecto al entramado urbano.

El proyecto, según ha explicado su redactora, la arquitecta Laila Guerrero, incorpora criterios de sostenibilidad y resiliencia, tanto en la elección de especies vegetales como en el diseño de las infraestructuras, y garantiza la integración de materiales y soluciones constructivas en coherencia con actuaciones ya desarrolladas en el entorno, como el parque de La Hoya, el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, la remodelación de Plaza Vieja o el Cerro de San Cristóbal.

Además de mejorar la accesibilidad física, la actuación persigue reforzar el carácter interactivo y la experiencia del visitante, consolidar la Alcazaba como nodo cultural y turístico de referencia. Guerrero ha destacado que la propuesta ha sido diseñada "desde el máximo respeto al valor patrimonial y paisajístico del entorno".

Las actuaciones previstas abarcan una superficie total de más de 2.000 metros cuadrados y se estructuran en cuatro ámbitos fundamentales. En primer lugar, se llevará a cabo la renovación del pavimento, de piedra natural, para mejorar las condiciones del tránsito peatonal y "garantizar una mayor continuidad de los itinerarios existentes".

Asimismo, se actuará sobre el mobiliario urbano, con nuevos elementos de estancia y apoyo al visitante que "mejoren la funcionalidad del espacio y su integración paisajística".

El proyecto contempla además una importante mejora del arbolado y de las zonas verdes mediante la implantación de un nuevo sistema de riego y la incorporación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de Almería. Estas actuaciones permitirán incrementar las áreas de sombra y mejorar el confort ambiental de quienes acceden al monumento.

Otra de las actuaciones destacadas será la renovación integral del alumbrado público mediante luminarias más eficientes y respetuosas con el entorno patrimonial. La nueva iluminación contribuirá a reforzar la seguridad, mejorar la percepción del espacio urbano y poner en valor los recorridos de acceso durante las horas nocturnas.

Según ha explicado Guerrero, el alcance de la actuación trasciende la mera renovación de una calle o una plaza. "No estamos actuando únicamente sobre una calle o una plaza; estamos mejorando el acceso a la puerta de entrada de la Alcazaba, reforzando la conexión entre el monumento, el casco histórico y la ciudad, con criterios de accesibilidad, sostenibilidad, mejora paisajística y respeto al patrimonio", ha señalado.

UNA ACTUACIÓN ALINEADA CON EL PAI Y LA ESTRATEGIA 2030

La mejora de los accesos se integra en el eje estratégico 'Almería con talento para la inclusión', uno de los tres pilares del Plan de Actuación Integrado. Este eje utiliza la cultura y el patrimonio como herramientas de integración social y regeneración urbana, y contempla también la digitalización del patrimonio mediante señalética inteligente y la mejora de la conexión entre barrios históricos como Pescadería, La Chanca y la Almedina.

El PAI 'Almería Ciudad Abierta y de Encuentro 2030', seleccionado entre los siete mejores proyectos de España entre 380 propuestas presentadas, permitirá desarrollar hasta 2029 un conjunto de actuaciones que combinan revitalización urbana, transición verde y digitalización, con una inversión global superior a 14 millones de euros.