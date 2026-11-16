Los accidentes de tráfico dejan en Almería 25 víctimas mortales en lo que va de año, la mayoría en vías interurbanas

Acto por el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico en Almería. - SUBDELEGACIÓN DE GOBIERNO

ALMERÍA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 personas han fallecido en lo que va de 2026 en siniestros de tráfico en la provincia de Almería, de las que 20 perdieron la vida en vías interurbanas y las otras cinco en casco urbano, de acuerdo con los datos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

Con motivo del Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico se han repasado estas cifras en un acto celebrado por la Subdelegación de Gobierno para llamar la atención sobre el impacto que tienen estos accidentes y para rendir homenaje a las víctimas y a sus allegados, que también sufren de forma indirecta las consecuencias.

En el acto se ha destacado que de los 20 fallecidos en vías interurbanas, once pertenecían a "colectivos vulnerables", lo que representa el 55 por ciento del total. En concreto, se han registrado cinco motoristas fallecidos, cuatro peatones, un ciclista y un conductor de un vehículo de movilidad personal (VMP).

El año 2025, según se ha trasladado durante el acto celebrado en la Rambla Federico García Lorca, se cerró con 37 víctimas mortales, de las que 29 fallecieron en carretera y ocho en vías urbanas.

Durante la conmemoración se ha recordado que detrás de cada víctima mortal hay una vida truncada, una familia y un entorno que deben afrontar las consecuencias de una pérdida irreparable, por lo que se ha insistido en la necesidad de mantener el compromiso colectivo con la seguridad vial y la prevención de los accidentes.

La Subdelegación del Gobierno ha destacado la importancia de mantener las actuaciones de prevención, vigilancia y sensibilización que desarrolla la Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Guardia Civil de Tráfico y el resto de administraciones competentes.

Asimismo, se ha recordado que muchos siniestros pueden evitarse mediante comportamientos responsables, el respeto a las normas de circulación y una conducción adaptada a las condiciones de la vía.

En el acto ha concluido con un mensaje de recuerdo y solidaridad hacia las víctimas y sus familias, así como con un llamamiento a toda la sociedad para seguir avanzando hacia una movilidad más segura.

Así, han participado en el evento la subdelegada del Gobierno en funciones por suplencia, Loly Cruz, el secretario general de la Subdelegación, Antonio Hernández de la Torre-Chicote, y el jefe provincial de Tráfico en Almería, José María Méndez.