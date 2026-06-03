Acepta dos años y diez meses de prisión por apuñalar a un hombre en el abdomen en las fiestas de Zurgena (Almería)

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El hombre que intentó acabar con la vida de otro mediante una puñalada en el abdomen durante la celebración de las fiestas de Zurgena (Almería) en 2024 ha aceptado una pena de prisión de dos años y diez meses tras haber reconocido los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Almería.

Fuentes judiciales han explicado a Europa Press que el fallo, adelantado en la vista y declarado en firme, ha tenido en cuenta la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber entregado a la víctima antes de la vista oral 22.000 euros concepto de responsabilidad civil y el pago de costas. La Fiscalía pedía inicialmente siete años de prisión.

Así, el hombre ha admitido que en la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en la Plaza del Olmo de la citada localidad tuvo lugar una reyerta entre varias personas originada por un conflicto previo en el que la familia del procesado estaba implicada.

Fue entonces cuando el acusado sacó una navaja del bolso que portaba, y con ánimo de acabar con la vida de la víctima, le propinó una puñalada en el lado izquierdo del abdomen, lo que le hizo caer al suelo.

El herido fue trasladado al Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa en un vehículo particular con un corte penetrante por arma blanca de diez centímetros que, conforme a sus características, le originó un "riesgo vital" de no haber sido atendido de inmediato.

El afectado precisó de un tratamiento quirúrgico urgente, sentido en el que tardó 79 días en recuperarse de sus heridas. Por su parte, el autor de los hechos fue detenido y enviado a prisión provisional.