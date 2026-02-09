Acepta siete años de prisión el acusado de participar en la muerte a patadas de un hombre en Níjar (Almería)

Fotograma de las cámaras de seguridad que recoge la agresión a la víctima en Campohermoso, en Níjar (Almería). - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El joven acusado de participar en noviembre de 2024 en la muerte con dos patadas de un hombre en Campohermoso, en Níjar (Almería) para robarle junto con un menor, que ya fue condenado a cuatro años de internamiento en régimen cerrado y otros cuatro más de libertad vigilada, ha aceptado siete años de prisión por estos hechos.

El investigado ha reconocido los hechos antes de que se iniciara el juicio con jurado previsto en la Audiencia Provincial de Almería después de que la Fiscalía modificara su escrito provisional de conclusiones por el que, inicialmente, solicitaba 30 años de prisión.

Así, el acusado representado por la letrada Mónica Moya ha mostrado su conformidad con una pena de cinco años de prisión por un delito de homicidio en grado de complicidad así como dos años más por un delito de robo, toda vez que la responsabilidad civil se ha rebajado en 40.000 euros.

La fiscal ha detallado en su escrito final de acusación que la intervención del acusado se presentó como una "ayuda accesoria" tras la intervención realizada por el menor, que estuvo representado por el abogado José Miguel Ramos, al entender que fue él quien propinó la "patada letal" en primer lugar a la víctima.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 0,17 horas del 26 de noviembre de 2024, cuando el acusado y el menor se encontraban en la calle y se acercaron a la víctima, de 28 años, que se encontraba sentada en el suelo y con la espalda apoyada en un árbol en evidente estado de embriaguez. También había consumido cocaína.

Así, y con base en un plan "predatorio", el acusado se colocó a una distancia prudencial de la víctima para realizar labores de vigilancia mientras que el menor se acercaba a la víctima, con la capucha puesta, y le llamaba la atención para que levantara la cabeza. Fue entonces cuando el propinó una "tremenda patada" en la cabeza que le hizo desplomarse "de inmediato".

De este modo, el menor se acercó a la víctima y le quitó sus pertenencias antes de abandonar el lugar a la carrera. El acusado, tras presenciar la patada propinada por el menor, se acercó también a la víctima y le dio otra patada, "de menor entidad que la del menor" y que "no fue la determinante" para el fallecimiento. Acto seguido, abandonó también el lugar sin prestar auxilio a la víctima.

Una vez se sintieron en lugar seguro, ambos se repartieron los efectos que habían arrebatado al perjudicado y se deshicieron de aquellas pertenencias sustraídas que no les eran de interés. Apenas 20 minutos después volvieron al lugar de los hechos para asegurarse de que no se habían dejado nada que les pudiera comprometer, pero sin ayudar a la víctima, que apenas emitía un ronquido.

Fue más tarde cuando un vecino, al percatarse del mal estado en el que se encontraba la víctima, dio aviso a las autoridades locales. El hombre falleció sobre las 1,24 horas por una parada cardiorrespiratoria y ante las graves lesiones que presentaba.