La Junta estima una pérdida de entorno al 20% de la producción agrícola andaluza tras el paso de las borrascas

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, en declaraciones a los medios. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha informado este domingo que las últimas borrascas que están afectado a Andalucía han provocado más de 10.000 incidencias y el desalojo de más de 11.000 andaluces de sus viviendas, además de "pérdidas y daños millonarios en infraestructuras que afectan a los principales sectores económicos de la comunidad autónoma". Al respecto, ha indicado que se prevé una pérdida de entorno al 20% de la producción agrícola andaluza y que se desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio para evaluar los daños ocasionados.

En lo que respecta al sector primario, el consejero ha advertido en su comparecencia a los medios de que "hasta que no baje el agua no sabremos exactamente cuáles son las consecuencias reales en nuestro campo", aunque las primeras estimaciones apuntan a "una incidencia de en torno al 20% de la producción agrícola andaluza", un sector que en 2024 alcanzó un valor de 17.000 millones de euros.

Ante esta situación, Fernández-Pacheco ha anunciado que la Junta de Andalucía desplegará a más de 900 empleados de las 60 Oficinas Comarcales Agrarias por todo el territorio "para evaluar, analizar y acompañar, con el objetivo de que las ayudas lleguen de manera urgente".

Asimismo, ha señalado que estas ayudas deberán materializarse "en fondos de contingencia del Estado, en la activación de la Reserva de Crisis de la PAC, en el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y también en una revisión profunda del presupuesto de la Junta de Andalucía", tal y como anunció el presidente Juanma Moreno.

"Una vez que pase la emergencia, nos vamos a dedicar a recuperar todo lo que las borrascas se han llevado y a reactivar nuestra economía cuanto antes", ha asegurado. Por último, el consejero ha vuelto a pedir prudencia a la ciudadanía, recordando que "las borrascas están golpeando muy duramente a Andalucía y no podemos bajar la guardia" y que, en estos momentos, "lo prioritario es garantizar la seguridad de las personas y atender a las familias afectadas".