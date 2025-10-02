Adif adjudica el montaje de las traviesas para túneles entre Vera y Almería del AVE entre Almería y Murcia

ALMERÍA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Adif Alta Velocidad ha adjudicado por 8,2 millones de euros el suministro de traviesas bibloque y placas de hormigón para el próximo montaje de vía del tramo Vera-Almería, de 78 kilómetros, en los puntos en que se instalará sobre hormigón, en vez de balasto, y que sumarán 10,7 kilómetros.

De ellos, 9,3 kilómetros corresponden al conjunto de estructuras que compone la sucesión del túnel de Sorbas, que con sus 7,5 kilómetros será el más largo de Andalucía;, el viaducto de Gafarillos de 434 metros; y el túnel de Almendral, de 1,1 kilómetros. También se contemplan sus correspondientes zonas de transición, según ha precisado Adif en una nota.

Además de en estas estructuras sucesivas, la vía en placa restante se montará en el trazado subterráneo por el que la nueva línea de alta velocidad llegará a la ciudad de Almería y su estación.

Adif adelanta así trabajos para la próxima fase del desarrollo de la nueva línea de alta velocidad, la del montaje de las vías. En la actualidad, ya tiene contratados los propios trabajos de montaje de vía del tramo Murcia-Lorca, y en licitación los de este trazado Vera-Almería, mientras que trabaja para también licitar los de Lorca-Vera.

La compañía ha adjudicado otros suministros para montar vías entre Vera y Almería, como son los aparatos de dilatación, con los que se impiden afecciones en el carril por dilataciones o contracciones derivadas de efectos externos, y los desvíos para la base de montaje.

Además de avanzar en la preparación de próximas fases de los trabajos, Adif continúa impulsando actuaciones actualmente en desarrollo para completar la nueva línea de alta velocidad, eje estratégico del Corredor Mediterráneo, como es la plataforma de la línea, toda ella finalizada o en construcción, y la redacción del proyecto de la conexión Pulpí-Águilas.

En paralelo, progresa en la electrificación del trazado Murcia-Lorca y en la redacción del proyecto para acometer la del tramo Lorca-Almería, y ya tiene contratado el despliegue del resto de sistemas que componen una línea de alta velocidad: las más avanzadas tecnologías de comunicaciones ferroviarias (el GSM-R) y de señalización (el ERTMS).