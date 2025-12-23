Adjudicadas por 1,3 millones de euros las obras de la casa club del campo municipal 'Alborán Golf' de Almería

Imagen del diseño para la casa club de campo municipal 'Alborán Golf' de El Toyo, en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha adjudicado las obras de construcción de la nueva casa club del campo municipal 'Alborán Golf' en El Toyo a la empresa Transformaciones y Embalses Parra S.L. por un importe total de 1.328.589,13 euros.

Se resuelve así el procedimiento de licitación abierto el pasado mes de noviembre tras aprobarse la modificación del proyecto, licitación a la que concurrieron finalmente dos empresas, según ha recordado el Ayuntamiento en una nota.

Este procedimiento, respecto de un proyecto considerado estratégico para el impulso de la actividad del campo municipal, volvió a iniciarse tras la rescisión del contrato con la anterior empresa adjudicataria, por incumplimiento de sus obligaciones esenciales.

La concejal de Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul, Sacramento Sánchez, ha anunciado que, firmado ya el contrato, las obras de construcción se iniciarán en enero y ha recordado que este proyecto se ha dividido en dos unidades funcionales.

Con ello se busca que las obras no interfieran en el funcionamiento actual del campo de golf, además de evitar con ello tanto demoliciones innecesarias como la instalación de elementos provisionales.

La modificación introducida respecto del proyecto original reubica la casa club, quedando situada a escasos metros de la versión original. Esta reubicación permitirá mejorar el acceso desde la vía pública y optimizar la conexión con las zonas de aparcamiento.

El edificio se levantará en la esquina superior izquierda de la parcela, junto a la rotonda que une la calle de los Juegos de Barcelona con la Avenida de los Juegos del Mediterráneo.

Desde el punto de vista arquitectónico, el proyecto mantiene su diseño original, inspirado en la arquitectura tradicional mediterránea, aunque se ha recalculado la cimentación y estructura para adaptarlas al nuevo emplazamiento, incorporando además un estudio geotécnico complementario.

DISEÑO FUNCIONAL

Esta actuación, que da respuesta a una demanda de los usuarios, se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo', financiado con fondos europeos.

El proyecto, denominado 'Mediterráneo', contempla una superficie construida de 913,46 metros cuadrados y albergará espacios como recepción, oficinas, vestuarios, cuarto de palos y una zona de restauración.

Destaca por su diseño bioclimático, que incluye un patio interior, doble fachada, cubierta ajardinada y placas solares, además de amplias zonas exteriores destinadas al disfrute de los usuarios y la posibilidad de futuras ampliaciones.