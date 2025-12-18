El Aeropuerto de Almería licita por más de 200.000 euros la renovación de la iluminación externa con 300 luminarias LED

Exterior del Aeropuerto de Almería. - JUNTA DE ANDALUCÍA

El Aeropuerto de Almería ha licitado por 211.140 euros la renovación del sistema de iluminación de sus viales exteriores, una actuación que incorporará tecnología LED con el objetivo de "optimizar las prestaciones del sistema y hacerlo más sostenible".

El proyecto contempla la instalación de cerca de 300 luminarias LED en distintos puntos del recinto aeroportuario, entre ellos la fachada del edificio terminal, los aparcamientos, las dársenas de autobuses, las campas de 'rent a car', la torre de control y los accesos al aeropuerto.

Además de la sustitución de las luminarias actuales, se prevé la colocación de nuevos puntos de luz para "reforzar la visibilidad en determinados puntos", según ha informado el gestor aeroportuario Aena en un comunicado.

La actuación incluye también la renovación del cableado eléctrico y la instalación de 14 relojes astronómicos, que permitirán gestionar de forma automática el encendido y apagado de la iluminación, así como regular su intensidad para minimizar la contaminación lumínica.

La incorporación de tecnología LED supondrá una "mejora del rendimiento energético del sistema" y contribuirá a la "reducción de la huella de carbono del aeropuerto". El plazo de ejecución aproximado de este proyecto será de cuatro meses.