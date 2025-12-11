Air Nostrum achaca a "razones operacionales" la cancelación de los vuelos entre Almería y Sevilla este jueves

Archivo - Vuelo entre Almería y Sevilla. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El avión de Air Nostrum que tenía previsto realizar en la mañana de este jueves las conexiones aéreas entre Almería y Sevilla, en ambos sentidos, ha cancelado sus salidas debido a "razones operacionales", según ha indicado la compañía.

Fuentes de la aerolínea han explicado a Europa Press que los pasajeros, cuyo número no se ha precisado, se han "protegido por superficie" para poder desplazarse por medios terrestres y se les ha dado la opción de "coger vuelos posteriores".

Así, finalmente no ha operado el vuelo Almería-Sevilla de las 7,15 horas ni tampoco el posterior, de las 9,55 horas, entre la capital andaluza y la ciudad más oriental de la región.

La filial de Iberia también suspendió por "razones técnicas" los mismos vuelos el pasado 1 de diciembre. De cara a este jueves, mantiene su salida desde Almería con destino al aeropuerto de Sevilla de las 19,30 horas así como la operativa inversa de las 21,15 horas desde la capital hispalense hasta el aeródromo de El Alquián.