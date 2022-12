Alazne Martínez Romero publica 'Estrellas titilantes a babor', inspirado "en el desamor y el amor platónico"

ALMERÍA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La autora riojana Alazne Martínez Romero se ha inspirado "en el desamor y en el amor platónico" para escribir su poemario 'Estrellas titilantes a babor', en el que "la poesía se convierte en el refugio que consuela al alma romántica de las adversidades amorosas", según ha dicho.

"Me he ido convenciendo de que la ecuación es al revés: no es la poesía la que existe en función del amor, sino éste, en función de la poesía. Las relaciones resultan frecuentemente en decepciones y traiciones; el poeta, sufre, pero de ese dolor nace la poesía, como una flor en el desierto. Volvemos al antiguo axioma: todo pasa por algo", ha manifestado la autora.

Según ha indicado la editorial Círculo Rojo en una nota, el lector va a encontrar dos partes: la primera, compuesta por 50 sonetos; y la segunda, por 50 poemas en verso libre. "Destaco un poco más la primera sección, porque hoy en día es infrecuente que los poetas escriban en estrofas clásicas, lo que dificulta que los poemas se puedan memorizar. Quizás podáis preguntaros qué necesidad hay de ello, pero no me refiero a eso, sino a que el alma desee impregnarse de un poema, y el cerebro, la corresponda, memorizándolo", ha detallado.

Nacida en Logroño y psicóloga de profesión, Alazne Martínez confiesa tener su corazón "repartido entre esta disciplina, la literatura y la pintura". Desde adolescente escribe poesía aunque esta es su primera publicación. Se considera poeta, romántica y una amante y adoradora de todos los poetas clásicos españoles.