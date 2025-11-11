Alba (IU) señala "fracaso del modelo Moreno", que pierde "crédito en la gente" tras movilización por gestión sanitaria

El candidato de IU Andalucía a la Presidencia de la Junta y secretario general del PCA, Ernesto Alba, este martes en declaraciones a los medios en Almería. - MARÍA PALENZUELA/IU ANDALUCÍA

ALMERÍA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Izquierda Unida Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Ernesto Alba, ha considerado este martes que "el modelo de Moreno Bonilla está fracasando y perdiendo cada día crédito entre la gente" al esgrimir en este sentido que "no satisface las necesidades reales" de los andaluces, en su reflexión sobre el alcance de la manifestación del domingo en todas las capitales de provincias por la gestión sanitaria del Gobierno andaluz.

El también secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), en declaraciones a los medios de comunicación en Almería, ha indicado que "la realidad es contradictoria" ante el argumento del presidente de la Junta "de todos los millones que le está metiendo a todos los servicios púbilcos", ya sea sanidad, dependencia o educación, convencido de que "todo ese dinero finalmente nunca lo ejecuta y lo que hace es derivarlo directamente a empresas privadas".

Tras apuntar que "el PSOE no está libre del proceso de privatización en Andalucía", ha ahondado en este sentido para señalar que fue este partido el que "de alguna forma puso la alfombra roja a las privatizaciones", un camino en el que ha considerado ha profundizado "los más liberales, en este caso el Partido Popular", partido al que ha recriminado que "hacen añicos" los servicios públicos "y dejan entrar" en la gestión pública a empresas privadas.

"Tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, uno u otro, nos han metido en un modelo que hoy en día, y lo ha demostrado la crisis de los crivados, ha fracasado", ha remachado Alba su reflexión sobre la gestión de los servicios públicos en Andalucía.

Su crítica la ha ampliado Ernesto Alba a la gestión de otra prestación pública como la dependencia, ámbito donde ha considerado que "el modelo de Moreno Bonilla ha sido entregar el servicio a manos privadas, a empresas garrapatas que vienen a Andalucía a quedarse con lo que es de todos", para esgrimir que "los datos dan miedo", en tanto que hay "5.000 personas que han muerto en Andalucía sin recibir la prestación por dependencia".

"Moreno Bonilla lo que hace es poner la alfombra roja a estas empresas garrapatas, que se van sin realmente dar un buen servicio", ha seguido argumentando en este sentido.

El candidato de IU a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2022 ha descrito también que "esa privatización de los servicios causa precariedad en los trabajadores, incertidumbre en las familias, además de una mala gestión y un mal servicio".

"Es un mal servicio y al igual que la propia sanidad le ha estallado en la cara a Moreno Bonilla", ha afirmado, mientras ha asegurado que "desde Izquierda Unida lo vamos a ir denunciando" con la idea de que "Andalucía no es una tierra para que unas poquitas empresas garrapatas se lleven nuestras riquezas".