El alcalde de Almería, en su mensaje de Navidad: "la capacidad de superar dificultades es más fuerte que un virus"

ALMERÍA, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, ha pedido a todos los almerienses que miremos al año 2021 "unidos en torno a una convicción: nuestra capacidad de superar las dificultades es más fuerte que cualquier virus".

En su tradicional Mensaje de Navidad, que este año estrenaba un nuevo formato, el regidor almeriense ha hecho balance de un año 2020 "malo, malo, pero malo de verdad", al que, no obstante, le ha dado las gracias "porque nos has hecho mejores a todos los almerienses, porque gracias a ti nos hemos cuidado unos a otros, nos hemos acompañado, nos hemos ayudado, nos hemos querido y, sobre todo, gracias porque nos has recordado algo que nunca debemos olvidar: que Almería no es muy chica, Almería es muy grande", según ha informado el Ayuntamiento por medio de una nota.

"Y en este tiempo, en el que parece que nos hemos quedado sin certezas" -ha añadido-, "podéis estar seguros de que en el 2021 el Ayuntamiento de Almería seguirá trabajando, pase lo que pase, para que la normalidad y la recuperación lleguen cuanto antes a todos los almerienses.

Porque nada nos une con más fuerza al futuro que la esperanza", ha concluido el regidor almeriense.

VISITA A CONGREGACIONES, CENTROS DE ACOGIDA, BOMBEROS Y POLICÍA

Como es tradición cada 24 de diciembre, el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, visitó este jueves distintas congregaciones religiosas para desearles una Feliz Navidad y un próspero año 2021 y agradecerles "su impagable labor solidaria en favor de las personas mayores y los más necesitados, en un año especialmente complicado" debido al Covid-19.

Acompañado por el concejal Juanjo Alonso, el alcalde visitó el comedor de La Milagrosa, en Alcalde Muñoz, la residencia Santa Teresa de Jornet, en La Cañada, la Casa Nazaret en el barrio de La Esperanza y los conventos de Las Puras y las Claras.

Por la tarde, Fernández-Pacheco, junto a las concejalas de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, y de Seguridad y Movilidad, María del Mar García Lorca, visitó el Centro Municipal de Acogida, donde les esperaba su director, Juan José Crisol, a quien transmitió también su reconocimiento por la labor que presta el personal del centro "con quienes más lo necesitan y el cariño con el que lo hacen".

Y para terminar, el alcalde felicitó la Navidad a los integrantes del servicio de guardia de los Bomberos y de la Policía Local, a los que elogió el trabajo realizado en este difícil 2020 por las circunstancias derivadas de la pandemia, brindando por un año nuevo mejor para todos.