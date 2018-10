El alcalde de Almería, "sorprendido" de que Fomento le remita a un director y no al ministro para tener una cita

Publicado 12/09/2018 17:29:02 CET

ALMERÍA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha admitido este miércoles sentirse "sorprendido, que no ofendido" de que el Ministerio de Fomento le haya emplazado a mantener una reunión para abordar los asuntos que conciernen a la ciudad con el director general de Infraestructuras después de haber remitido dos misivas en las que solicitaba un encuentro con el ministro José Luis Ábalos, quien según ha apostillado, sí se ha reunido con los alcaldes socialistas de Granada, Sevilla y Huelva.

"No me siento agraviado en lo personal ni creo que tenga el Ministerio nada en contra de Ramón Fernández-Pacheco y por eso conmigo no se reúne, pero me sorprende que el nivel de las reuniones en otras ciudades sea alcalde-ministro y en el caso de Almería sea alcalde-director", ha dicho en declaraciones a los medios.

El alcalde también remitió una carta al Ministerio para la Transición Ecológica, ya que junto con el de Fomento "tiene la llave para avanzar o no en muchos proyectos comprometidos con el anterior Gobierno".

Según ha recordado, "con Fomento tenemos pendientes las obras de inicio del soterramiento, la segunda fase del mismo, la culminación de las obras de la antigua estación de ferrocarril y su posterior cesión a la ciudad, las conexiones Norte y a través del puerto o el propio Puerto Ciudad", mientras que con el departamento que dirige Teresa Ribera hay que abordar la prolongación del Paseo Marítimo, la culminación de esa infraestructura, la regeneración de las playas de El Toyo y de La Cañada "y todo lo que tiene que ver con el frente litoral".

El primer edil considera que la interlocución entre Ayuntamiento y ministerios "ha de ser fluida", por lo que "es el interés general el que ha de movernos a todos, dado que todos somos responsables públicos con competencias en esta ciudad".

Respecto al hecho de ser remitido a una dirección general y tampoco a la Secretaría de Estado, el alcalde ha insistido en que el "único ánimo que le mueve para reunirse con el ministro es el de saber cómo están los proyectos comprometidos con Almería y si la intención política del gabinete es seguir manteniéndolos en la misma situación en que estaban antes o no".

"Hay muchas decisiones que tomar y le corresponden al ministro", ha dicho Fernández-Pacheco, quien asegura no tener "problema" con reunirse con quien sea en el Ministerio, "siempre y cuando tenga capacidad de decisión y sea la persona que, al final, asuma la responsabilidad de dirigir esos proyectos hacia un lado o hacia otro". No obstante, ha asegurado que en cuanto tenga una cita irá a Madrid a reunirse "con quien sea".