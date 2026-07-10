El alcalde de Bédar (Almería) dice que "la Guardia Civil está visitando casa por casa" en busca de víctimas del incendio

El alcalde de Bédar (Almería), Ángel Collado, atiende a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Los Gallardos, a 10 de julio de 2026, en Los Gallardos, Almería, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

TURRE (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bédar (Almería), Ángel Collado, ha asegurado que la Guardia Civil "está visitando casa por casa" los distintos diseminados de su municipio que se han visto afectados por el incendio que se originó este jueves por la tarde de Los Gallardos para ver "si hay algún vecino en el interior de la vivienda".

"Van marcando las que están visitando y me imagino que estarán haciendo la numeración del número que se están visitando y las que están más afectadas", han explicado ante los medios en una breve comparecencia junto al ministro del Interior Fernando Grande Marlaska y el consejero andaluz de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

El primer edil, quien protagonizó durante la noche del pasado jueves el desalojo del municipio ante el rápido avance del fuego impulsado por fuertes vientos en la zona, ha explicado que en la zona en la que se encontró a la mayor parte de los fallecidos --ocho de los 12 confirmados hasta el momento-- que había "como mínimo seis casas" afectadas.

En esta línea, ha explicado que tres de las viviendas se encontraban en "condiciones muy lamentables" mientras que el resto estaban "bastante afectadas". "También anoche me informaban de que en la barriada de Serena al menos tres viviendas estaban calcinadas", ha añadido sin poder ofrecer, por el momento, un balance exacto de inmuebles arrasados por las llamas.

El regidor explicó este mismo viernes a primera hora de la mañana que durante la tarde anterior recibió la llamada de los vecinos de este pueblo de apenas 900 habitantes para avisarle de que había fuego, por lo que constató con el 112 que el origen de las llamas estaba en el paraje Almocáizar de Los Gallardos.

No obstante, al poco tiempo constató el rápido avance del fuego hacia su término municipal. "Me faltó tiempo para coger, montarme en el coche y bajarme a la barriada", ha explicado ante los avisos realizados "casa por casa" que se efectuaron junto con el resto de concejales.

En esta línea, ha asegurado que estuvieron "a punto también de sufrir otra tragedia" porque se les "cortó la salida hacia Los Gallardos, que era la salida natural que teníamos que hacer", lo que obligó a dar la vuelta para dirigirse hacia Lubrín. "Si no hubiéramos actuado de esa manera, posiblemente hoy estaríamos hablando de otra manera", se ha lamentado.