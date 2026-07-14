El alcalde de Carboneras (Almería) achaca a las elecciones la ruptura del PP y le afea su "falta de compromiso"

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (Cs), en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press

CARBONERAS (ALMERÍA), 14 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha criticado este martes la "falta de responsabilidad y compromiso" con el municipio de los cuatro concejales del PP que han abandonado el equipo de gobierno; una salida "injustificada" que en la que ve "la sombra de las elecciones" y ante la que ha asegurado que el Ayuntamiento "seguirá funcionando con normalidad".

"Los concejales del PP demuestran que les importan más sus propios intereses que el bienestar y el futuro de nuestro pueblo. Esto no es una crisis de gobierno, es una salida plenamente calculada", ha expresado en una nota el regidor, que se queda únicamente acompañado por la exedil del PP y concejal no adscrita, Ángeles Carrillo.

Para el primer edil carbonero, en una corporación municipal "fragmentada", el hecho de "dinamitar" el equipo de gobierno es de "una enorme irresponsabilidad" y "lo opuesto a lo que demanda la gente a sus representantes políticos, que son soluciones", ha incidido.

En ese sentido, ha detallado que los ediles "han fabricado un relato que no es real para tratar de justificar una huida de sus propias responsabilidades". Así, cree que "dejan pendientes proyectos importantes, que no han culminado durante el tiempo que han estado al frente de las distintas concejalías".

Hernández han mandado un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía porque "el Ayuntamiento va a seguir funcionando con normalidad" y "lo va a hacer sin que nadie ponga obstáculos en su gestión diaria", según ha señalado.

"Serán los propios ediles --ha continuado-- quienes tengan que dar las explicaciones a los vecinos sobre su falta de gestión en los últimos meses, por estar a otras cosas, y sobre este abandono".

De otro lado, el alcalde ha afirmado que va a seguir "dando la cara" por el pueblo para "sacar adelante los temas que importan" ya que, según ha añadido, en Carboneras "debe prevalecer el interés general y no puede paralizarse por otras cuestiones".

"En este momento hay proyectos muy necesarios en los que seguir trabajando como facilitar la próxima implantación de nuevos proyectos empresariales sobre los terrenos de la antigua central térmica o impulsar que se retomen las obras de transformación de las avenidas de Almería y Garrucha", ha puesto como empleo entre otras cuestiones como las escuelas deportivas y de música, la mejora de la Casa Consistorial, el Complejo Deportivo 'Las Marinicas' o la ampliación del cementerio.