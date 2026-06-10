El alcalde de Carboneras (Almería) pide a Junta y Gobierno "altura de miras" para "compensar el daño" del Algarrobico

Archivo - El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS). - AYUNTAMIENTO DE CARBONERAS - Archivo

CARBONERAS (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Carboneras (Almería), Salvador Hernández (CS), ha reclamado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía que tengan "altura de miras" de cara a articular una "solución definitiva" al "conflicto" derivado del hotel de El Algarrobico, sentido en que espera el "respaldo" de ambas administraciones así como que se "compense del daño" sufrido a este pueblo costero.

Así lo ha manifestado en declaraciones remitidas a Europa Press tras la convocatoria del pleno extraordinario previsto para el próximo 17 de junio en el que los concejales de la corporación votarán la revisión de oficio de la licencia de obras del inmueble una vez que el Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha dictaminado su nulidad.

"El Gobierno y la Junta de Andalucía son corresponsables de que el hotel se levantara y siga ahí desde hace más de 20 años. Perjudicado solo hay uno, que es el pueblo de Carboneras", ha valorado Hernández, quien confía en que ambas administraciones ayuden al municipio "a salir de esta situación de la mejor manera posible".

Con ello, y tras una comisión informativa en la que el asunto ha contado con el voto favorable de Hernández y dos ediles del PP así como con la abstención de dos concejales del PSOE y un concejal no adscrito, el asunto será sometido a votación por parte de todos los concejales de la corporación.

"El Ayuntamiento de Carboneras cumple con lo que ordena la justicia", ha asegurado el alcalde, quien ha insistido en que la "obligación" municipal "es elevar a pleno la propuesta para declarar la nulidad de la licencia de obras del hotel" concedida en enero de 2003 y sobre la que el TSJA ordenó su revisión en 2021 al haberse edificado en suelos no urbanizables de especial protección.