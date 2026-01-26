El alcalde de Garrucha (Almería) presenta este miércoles su renuncia para cumplir el pacto de alternancia

Archivo - Ayuntamiento de Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

GARRUCHA (ALMERÍA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Garrucha (Almería), Pedro Zamora (PP), presentará este miércoles su renuncia a la Alcaldía, un trámite que activará formalmente el proceso de relevo previsto en el acuerdo de alternancia firmado tras las elecciones municipales de 2023, y que culminará con la celebración de un pleno de investidura en las próximas semanas.

El pacto alcanzado tras los comicios establecía que el PP ostentaría la Alcaldía en la primera parte del mandato, con el apoyo de Garrucha con la Gente, y que, transcurrido ese periodo, el bastón de mando pasaría a esta formación, de modo que su edil Álvaro Ramos asumiría la Alcaldía, sin que ello implicara la ruptura del acuerdo de gobierno ni la salida del PP del equipo municipal.

Según ha explicado el propio Zamora a Europa Press, la renuncia dará inicio a los plazos administrativos previstos en la normativa local. En este sentido, la secretaria municipal dispondrá de un plazo de diez días para convocar un pleno en el que se dé cuenta formalmente de la renuncia y, tras esa sesión, se abrirá un nuevo plazo de otros diez días para convocar el pleno de investidura del nuevo alcalde.

Zamora ha confirmado que, una vez deje la Alcaldía, mantendrá su acta de concejal y seguirá formando parte de la Corporación municipal. "Tengo un pacto de gobierno que tengo que cumplir, pero seguiré trabajando por el municipio" ha señalado, al tiempo que ha enmarcado su decisión en el respeto a los acuerdos alcanzados al inicio del mandato.

Actualmente, el Ayuntamiento de Garrucha está gobernado por el PP, que cuenta con seis concejales, con el apoyo de los dos ediles de Garrucha con la Gente, entre ellos Álvaro Ramos.

En los últimos días, el PP de Almería había reclamado públicamente el cumplimiento del acuerdo de alternancia y había advertido de la posibilidad de adoptar medidas internas si no se producía el relevo en la Alcaldía.

En este contexto, el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, defendió la "credibilidad", la "seriedad" y la "fiabilidad" que, a su juicio, debe ofrecer el partido, al tiempo que la Dirección Provincial advirtió de que el acuerdo de gobierno es "documentado, firmado y conocido por ambas partes" y que su incumplimiento supondría "una grave falta de responsabilidad política".

CRÍTICAS DEL PSOE

Por su parte, el PSOE de Garrucha atribuyó las "presiones" del PP para que Zamora deje la Alcaldía a la existencia de "intereses urbanísticos" vinculados a suelo pendiente de desarrollo y no al cumplimiento del acuerdo de alternancia.

Así lo trasladó el Grupo Municipal Socialista en un comunicado, en el que situó esta situación en el contexto del debate interno abierto en el seno del PP sobre el relevo pactado al inicio del mandato.

Los socialistas sostienen que el PP pretende ceder la Alcaldía "al concejal tránsfuga" y atribuyen este movimiento a presiones "poco claras" procedentes del PP de Almería y del equipo de gestión de la Diputación Provincial vinculado, según indican, al anterior gobierno provincial.

Según el PSOE, entre las personas que han actuado de forma "directa y continuada" junto a Álvaro Ramos para forzar la salida del actual alcalde se encontrarían el ex vicepresidente de la Diputación Provincial de Almería, Fernando Jiménez, y asesores del área de Presidencia, entre ellos Paco Amician.

La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Garrucha, María Cervantes, advirtió de que el suelo pendiente de desarrollo "no puede convertirse en moneda de cambio para resolver luchas internas de poder ni para satisfacer intereses ajenos al municipio".

BALANCE DE GESTIÓN

Zamora ha realizado un balance de su etapa al frente del Ayuntamiento, iniciada en mayo de 2023, un periodo que ha calificado como "un camino muy duro", marcado, según ha indicado, por la "compleja" situación administrativa y económica del Consistorio a su llegada.

Entre las actuaciones desarrolladas, ha destacado la ejecución de dos parques en el paseo nuevo y en el paseo antiguo, así como la rotonda en el cruce de la Simona, una actuación "muy demandada" destinada a mejorar la circulación y la seguridad en ese punto del municipio.

Zamora ha subrayado además los cambios introducidos en la gestión municipal, con la incorporación de un nuevo secretario y una nueva interventora, así como la implantación de procedimientos de contratación administrativa que, según ha señalado, no existían cuando accedió al gobierno local.