El alcalde de Garrucha (Almería) renuncia al cargo para cumplir el pacto de gobierno entre PP y ediles expulsados de IU

Archivo - Ayuntamiento de Garrucha (Almería). - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

GARRUCHA (ALMERÍA), 28 (EUROPA PRESS)

El hasta ahora alcalde de Garrucha (Almería), Pedro Zamora (PP), ha presentado este miércoles su renuncia al cargo en el Ayuntamiento de la localidad para dar cumplimiento al pacto de alternancia firmado tras las elecciones municipales de 2023 entre el PP y los dos concejales que concurrieron por Garrucha por la Gente, quienes fueron expulsados de IU por ello; mediante el cual Álvaro Ramos asumirá previsiblmente la Alcaldía una vez se produzca su nombramiento.

Zamora, quien mantendrá su acta de concejal, ha agradecido públicamente el respaldo recibido por parte de los vecinos de Garrucha durante el tiempo en el que ha estado al frente del Consistorio, una etapa que ha calificado como "muy complicada".

"Se podían haber hecho más cosas", ha reconocido en uan nota antes de insistir en que la situación ha sido "especialmente difícil", lo que ha achacado a "la herencia recibida tras años de gobiernos del PSOE".

La renuncia de Zamora al cargo supone la convocatoria próximamente de un pleno de investidura en el Ayuntamiento para designar al nuevo alcalde en el seno de una corporación en la que el PSOE mantiene siete concejales, seis el PP, dos son de los ediles que concurrieron por Garrucha para la Gente --expulsados de IU--, uno de Vox y otro de UCIN.

En este sentido, ha asegurado que "desde el minuto uno" han tenido "todo en contra". "Ha sido muy difícil revertir la situación, pero aun así se han conseguido muchas cosas importantes para la localidad", ha valorado.

Entre los proyectos impulsados durante su mandato, Zamora ha destacado actuaciones que ya están en marcha o en proceso, como el inicio de las obras de la rotonda de La Simona, "una obra que ningún equipo de gobierno había conseguido desbloquear hasta ahora".

Asimismo, ha incidido en la mejora de la gestión municipal con la incorporación de una nueva secretaria y una nueva interventora, la implantación de un nuevo programa de gestión interna, la creación de dos parques infantiles "a coste cero" para los ciudadanos, el enlace del Paseo nuevo con el cementerio y desde el cementerio con Mojácar, así como el arreglo de cuatro calles a través de los Planes Provinciales, "cuyas obras comenzarán en breve".

El ya exalcalde ha asegurado que este tiempo ha supuesto "mucho sacrificio y trabajo por el bienestar del pueblo", aunque también ha sido "muy enriquecedor". "Seguiré luchando por los intereses de mi pueblo. Lo que me llevó a meterme en política fue que quería que Garrucha mejorara y creo que he aportado mi granito de arena", ha afirmado.

El edil ha indicado que desde el PP van a "seguir trabajando para que Garrucha siga progresando y los vecinos mejoren su calidad de vida", al tiempo que ha agradecido "de corazón" el apoyo recibido por parte de los ciudadanos.