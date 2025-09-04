El alcalde de Lubrín (Almería) afea que la Junta le reclame 20.000 euros de ayuda por la dana al actuar en diseminados

LUBRÍN (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Lubrín (Almería), Domingo Ramos (PSOE), ha criticado que la Junta de Andalucía le haya solicitado el reintegro de 20.000 euros de una ayuda para acometer arreglos por daños derivados de la dana del pasado otoño al haberse empleado para actuar "en diseminados, que no entran" en la zona de cobertura con base en el decreto por el que se regulan las subvenciones, pese a que, es su caso, se tratan de áreas que afecta "casi a un tercio de la población" de la localidad.

"¿Es que mis vecinos de los diseminados no tienen derecho a esos gastos para que les arreglen los desperfectos causados por la dana?", se ha cuestionado el primer edil lubrinense, quien ha calificado de "injusticia" este extremo al tiempo que se ha mostrado dispuesto a acudir a la vía contenciosa, si es preciso.

En declaraciones a Europa Press, Ramos ha detallado que a través de la Consejería de Administración Local les fue preconcedida una ayuda de 25.000 euros articulada mediante un decreto de Protección Civil para arreglar vías de acceso, caminos y otros servicios públicos que hubieran sufrido daños por la dana.

En este sentido, ha calificado de "discriminatorio" que la Junta no haya tenido en cuenta los diseminados para este tipo de actuaciones, sobre todo cuando muchos de los accesos a viviendas se han tenido que hacer en ramblas que son "propiedad de la Junta" y las tienen "totalmente descuidadas".

El alcalde ha expresado su "indignación" además en un vídeo grabado desde el paraje de Barranco Muñoz, en la Alcarria, donde se acometieron parte de los trabajos de reposición y en donde, además, se originó el último de los tres incendios forestales que ha sufrido el municipio y que ha calcinado una extensión de más de 1.100 hectáreas.

"Ahora la Junta de Andalucía nos dice que tenemos que reingresar 20.000 euros porque no considera que las personas que vivan en los diseminados como este, como el Barranco Muñoz (...) tengan el derecho de que se nos ayude y a que los ayuntamientos puedan arreglarles los accesos a estas viviendas", afea en la grabación que ha difundido a través de redes sociales.

Ramos ha incidido en la "obligación" de los ayuntamientos de hacer que sus vecinos puedan acceder a sus viviendas "después de estas catástrofes naturales", si bien cree que además estos vecinos tienen "derecho" a que la administración local y autonómica los incluya en las iniciativas destinadas a "sufragar parte de estos gastos".

"Es inaceptable y para mí, como alcalde, rompe un principio de igualdad que es constitucional y un derecho a que los vecinos y vecinas puedan vivir donde ellos quieran" ha dicho ante la petición de reingreso parcial de la ayuda destinada a alivar los costes de reposición de la "catástrofe de la dana".