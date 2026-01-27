El alcalde de Pulpí (Almería) lamenta la falta de compromisos concretos del subdelegado para frenar las 'narcolanchas'

En el centro, el alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García (PP). - EUROPA PRESS

ALMERÍA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Pulpí (Almería), Juan Pedro García (PP), ha lamentado este martes la falta de compromisos concretos por parte de la Subdelegación de Gobierno para frenar la proliferación de 'narcolanchas' en el litoral del municipio tras la reunión mantenida a tal efecto con su representante, José María Martín.

En declaraciones a los medios tras casi una hora de encuentro, el primer edil pulpileño ha asegurado sentirse "un poco decepcionado" con la reunión puesto que no ha habido "ningún compromiso" que no fuera "genérico" por parte de las autoridades para reforzar la seguridad en la zona.

Según ha indicado el regidor, desde el Ayuntamiento han puesto sobre la mesa la necesidad de contar con "más efectivos" de la Guardia Civil, ya que actualmente tienen una plantilla de 18 agentes, de los cuales solo está cubierto "poco más del 50%" de las plazas.

Asimismo, García ha insistido en que es necesario que se pongan "más medios" para luchar contra las 'narcolanchas' que pueden verse "cada día" en las playas de Pulpí. "Tenemos que poner recursos por nuestra seguridad; los vecinos de nuestro municipio así lo reivindican", ha recalcado.

El alcalde, que ha ido acompañado de algunos vecinos así como otros representantes municipales, ha advertido de que el problema no solo radica en el posible tráfico de estupefacientes o personas, sino que las mafias están "empezando a insertarse en los pueblos y en la sociedad", de modo que a "chavales jóvenes" los están "enganchando" para que transporten la gasolina y se introduzcan en el 'petaqueo'.

"Tendremos que buscar los recursos y los medios para luchar contra aquellos que abusan de los seres humanos y están poniendo en peligro a la sociedad", ha insistido el regidor, quien ha reclamado que se endurezcan las leyes.

De otro lado, García ha incidido además en los problemas derivados de robos y vandalismo que se han producido en la localidad, con numerosos atracos en algunos establecimientos públicos, ante lo que ha reclamado una intensificación de la vigilancia.