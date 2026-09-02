El alcalde de Roquetas (Almería) pide más policía en Las 200 Viviendas al ver un "grave deterioro de la convivencia"

Archivo - Agentes de la Guardia Civil en la barriada de las 200 viviendas de Roquetas de Mar (Almería). - GUARDIA CIVIL - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 2 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha solicitado a la Subdelegación de Gobierno su colaboración para reforzar la presencia policial en el barrio de Las 200 Viviendas ante "el grave deterioro de la convivencia y de la seguridad pública" que se ha detectado "especialmente durante los fines de semana".

En una misiva, según ha indicado el Consistorio en una nota, el alcalde ha pedido "el establecimiento, a partir del próximo fin de semana, del dispositivo que se considere adecuado para reforzar la vigilancia y prevenir las aglomeraciones de personas que acceden al barrio y permanecen, e incluso pernoctan, en sus calles".

El primer edil ha advertido de que "durante los últimos meses se ha producido un agravamiento de esta situación", sentido en el que la misma preocupación ha sido trasladada también directamente por los residentes del barrio, quienes se han pronunciado al respecto durante un pleno celebrado este miércoles.

Desde el Ayuntamiento han insistido en la necesidad de "sumar esfuerzos" y "reforzar la coordinación" entre las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para "responder a la preocupación manifestada por los vecinos y garantizar la convivencia y la seguridad en la zona".

En este sentido, el Ayuntamiento ha trasladado a la Subdelegación del Gobierno su "plena disposición" a colaborar en el dispositivo mediante la Policía Local "para la realización de cuantas actuaciones resulten necesarias en estos momentos de tensión vecinal", según ha comunicado.

Según ha explicado, desde el año 2023 se ha reclamado la colaboración de la Guardia Civil para hacer frente a los "problemas de seguridad existentes en esta zona del municipio"; una cuestión que ha sido trasladada en diferentes escritos y abordada también en distintas sesiones de la Junta Local de Seguridad.