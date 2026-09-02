Al menos tres heridos en un incendio en el antiguo complejo de Altadis en Sevilla, que deja una visible cortina de humo

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han resultado heridas en un incendio declarado este miércoles en el antiguo complejo de la fábrica de tabacos de Altadis, en Sevilla, que ha generado una visible columna de humo sobre el edificio y ha causado alarma entre numerosos viandantes que se encontraban en la zona.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, el aviso se recibió sobre las 11,10 horas, después de que decenas de llamadas alertaran de una humareda que sobresalía del inmueble, situado junto a la Glorieta de las Cigarreras.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y de los Bomberos. Fuentes municipales han precisado que el incendio se ha declarado en la zona de fibra de la fábrica. Asimismo, han señalado que no se han producido heridos y que los daños ocasionados en la infraestructura no revisten importancia.

Por su parte, el Servicio de Emergencias 112 ha recomendado a los vecinos de las zonas cercanas evitar la zona para facilitar el trabajo a los operativos, cerrar la puertas y ventanas a las personas que se encuentren en Los Remedios o Triana y prestar especial atención a menores, personas mayores o con problemas respiratorios.

Cabe mencionar que en esta zona se encuentra en desarrollo el proyecto 'Vera Sevilla', que sigue el diseño de los arquitectos Kengo Kuma y Carlos Ferrater, incluye una gran plaza pública, equipamientos para el barrio, un espacio cultural, zonas para actividades económicas --oficinas, comercios y un hotel de cinco estrellas-- y un parque y zonas verdes, así como una pasarela --Princesa Leonor-- que unirá Los Remedios con San Telmo, de la que, precisamente, se ha colocado este miércoles la primera piedra de las obras.