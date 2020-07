Alcalde de Tíjola dice que Cs no ha apoyado "ninguna subida del recibo de basura, que sólo aumenta IPC"

ALMERÍA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde del Tíjola y portavoz de Cs, José Juan Martínez, ha indicado que su formación "no ha votado a favor de ninguna subida en el recibo de la basura, que sólo experimentará el incremento del IPC".

El también miembro del Consejo del Consorcio Almanzora Levante Los Vélez ha detallado en un comunicado remitido por Cs algunas de las decisiones que se adoptaron en la reunión ordinaria de la Junta General celebra este pasado 23 de julio. "Fue una reunión, con las medidas higiénico sanitarias correspondientes, para aprobar, entre otros puntos, el presupuesto ordinario de este ejercicio y debatir los estatutos, pero no para implementar una subida en los recibos de la basura", ha afirmado.

"No es la primera vez que se distorsiona la información, ya ocurrió en su día con la configuración de la Junta General de este Consorcio, por lo que volvemos a estar ante una dinámica peligrosa. No se puede mentir a los vecinos por el simple hecho de no controlar un organismo", ha aseverado el edil de Tíjola.

Considera "verdaderamente penoso que se alarme a la población, que bastante dificultades están afrontando ya, con mentiras y con información completamente falsa". De esta manera, Martínez ha aclarado que "en ningún momento se votó subida de tasas ni IPC".

"El aumento del IPC es un incremento que se ha aplicado desde la constitución del organismo y corresponde a la ordenanza reguladora de la tasa. No entendemos que partidos como el PSOE manipulen y tergiversen la información, porque saben perfectamente que esto se produce desde la existencia de este Consorcio y que se ajusta a sus estatutos", ha aclarado el portavoz de Cs en Tíjola, que insiste en que Ciudadanos "no ha votado una subida de tasas ni de 70 ni de 80 euros".

Para Martínez, "es sorprendente" que una formación política "se lance con unas mentiras de este calibre". "Cuando los vecinos comprueben que la subida en algunos casos será de 0,29 por trimestre en el recibo de una vivienda o de apenas ocho euros en el de un hotel, el PSOE deberá explicarles dónde está el 'sablazo'. Somos muy conscientes de la situación actual y en ningún momento hemos considerado que haya que golpear aún más el bolsillo de nuestros vecinos", insiste.

Para el primer edil de Tíjola, "es verdaderamente curioso la falta de memoria que tienen los socialistas porque ellos sí que saben lo que es subir el recibo de la basura". "Quizá hayan olvidado cuando incrementaron la tasa de 16 euros el trimestre a 28. ¿Cómo calificamos esa subida? ¿Sablazo, atraco, robo?", agrega.

Martínez ha considerado que el problema radica en "el rédito político". "Es lamentable que un partido lo busque a costa de mentiras, simplemente porque con la gestión del Consorcio no pueden. Reconocer que las cosas se están haciendo mejor es para ellos un sufrimiento, porque sólo piensan en su interés político. Así que, más lealtad, menos mentiras y más trabajo por los vecinos", ha aseverado.