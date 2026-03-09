La alcaldesa de Almería insta a los jóvenes a "respetar las normas de seguridad vial" en el uso de patinetes

Simulacro de rescate ante el atropello al conductor de un patinete. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, se ha dirigido este lunes a un millar de jóvenes de entre 14 y 17 años de edad en una jornada de sensibilización sobre el uso de patinetes eléctricos en la que han participado una decena de centros y donde ha apelado "a respetar las normas de seguridad vial para no poner en peligro vidas".

"Un patinete mal utilizado no solo pone en peligro vidas, sino que daña la convivencia urbana y rompe la imagen positiva de un transporte sostenible que debería unirnos en un proyecto común de ciudad", ha explicado la regidora durante el acto celebrado en el Auditorio Maestro Padilla.

Según Vázquez, "la movilidad sostenible debe ser, ante todo, una movilidad segura y respetuosa" por lo que "debemos ser responsables", ya que por primera vez en Almería, se han registrado "cuatro fallecidos en accidentes relacionados con patinetes eléctricos".

"Estas tragedias nos recuerdan que, si no actuamos, el avance hacia la sostenibilidad puede verse empañado por actos de imprudencia", ha abundado Vázquez, quien ha enmarcado estas cifras ante el lanzamiento de la campaña 'Patinete en modo seguro: cabeza, foco y respeto'.

La alcaldesa ha recordado que, desde febrero de 2026, en la ciudad es obligatorio llevar casco, está prohibido circular por aceras, zonas peatonales o parques, es necesario registrar el patinete en la DGT y contar con un seguro, no superar los 25 kilómetros por hora, no se pueden usar auriculares ni móvil ni circular bajo los efectos del alcohol o drogas. Además, estos vehículos solo pueden ser utilizados por una sola persona.

"Un accidente evitable no es un simple descuido, es una tragedia que afecta y destroza familias. Vosotros sois los protagonistas del futuro y desde el Ayuntamiento estamos convencidos de que podemos hacer de Almería un referente en movilidad sostenible y segura. Contamos con vosotros", les ha dirigido la alcaldesa.

Tras sus palabras, se ha realizado una representación teatral y una mesa redonda en la que se han abordado las consecuencias de no usar medidas de seguridad y se ha expuesto la importancia de conocer las normas de circulación básicas para evitar accidentes.

En la misma han participado José Antonio Serrano Calvache, enfermero supervisor UCI y coordinador de trasplantes del Hospital Universitario Torrecárdenas; Antonio Márquez Berenguel, agente de la Policía Local de Almería; Juan Eulalio Martínez Espallardo, coordinador Aesleme Almería; y José Ramón Sánchez Ruiz, jefe de equipo de los Bomberos de Almería.

La jornada de sensibilización ha concluido con un simulacro de un excarcelamiento ante un accidente provocado al conducir un patinete sin cumplir con las normas de tráfico y las medidas de seguridad oportunas realizado por parte de Bomberos, Policía Local y 061.

Además, durante estas semanas, para dar difusión a esta campaña de concienciación, el Ayuntamiento de Almería va a publicar vídeos en redes sociales, cartelería con pautas básicas en los mupis de la ciudad y se va a dar difusión a través de trípticos en centros escolares y dependencias municipales sobre el uso seguro y responsable de estos vehículos de movilidad personal.

A las jornadas han acudido alumnos de los colegios e institutos de Las Jesuitinas, Maestro Padilla, SAFA, Los Ángeles, Al-Ándalus, Alhadra, Amor de Dios, Galileo y Andarax. También han asistido los concejales Óscar Bleda y María del Mar García Lorca.