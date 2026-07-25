La alcaldesa de Almería recibe al campeón de Europa de Fútbol Sala Francisco José Cortés

Recepción de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, al jugador de fútbol sala Francisco José Cortés Hernández.A - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El almeriense Francisco José Cortés Hernández se ha proclamado campeón de Europa con la Selección Española. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, le ha recibido para felicitarle en nombre de la ciudad por este éxito, así como por su trayectoria. En el acto también ha estado presente el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

Por su parte, la primera edil ha afirmado que "Almería es cuna de grandes talentos que brillan en toda España y son auténticos embajadores de la ciudad, no sólo por sus éxitos deportivos, sino también por ser un ejemplo de liderazgo y juego limpio", según una nota de prensa remitida por el Consistorio almeriense.

"Francisco José Cortés Hernández es un buen ejemplo. 'Cortés', como se le llama en el fútbol-sala, es un referente de este deporte, con el que ha logrado los mayores éxitos, Campeón de la Supercopa y la Liga con el equipo Jimbee Cartagena y campeón de Europa con España. Juega de Ala, se caracteriza por sus grandes pases y tiene aún ante sí grandes éxitos que todos celebraremos. Felicidades por tu trayectoria y por llevar el nombre de Almería en toda Europa", ha apostillado.

Asimismo, 'Cortés' ha dado las gracias a la alcaldesa "por recibirme. Es un honor estar aquí, y ver cómo los niños de mi barrio, que es Los Almendros, por donde voy me reconocen y la labor que hago, y eso es muy bonito". En esta línea, el jugador de fútbol-sala ha explicado que "cuando voy al barrio intento estar con los niños y jóvenes, jugar con ellos y transmitirles que luchen por sus sueños, como he hecho yo, siempre desde la empatía y deportividad".

En contexto, Cortés Hernández se formó en equipos de la tierra, primero en el CD Kiosko Luis Marín FS, y luego en las filas del CD Villa de Fines. En la temporada 2019-20 firma por el CD El Ejido Futsal. En la temporada 2021-22, le fichó el Manzanares Fútbol Sala de la Primera División de fútbol sala. El 10 de julio de 2024, llega a la cima con el fichaje por Jimbee Cartagena de la Primera División de fútbol sala. En su primera temporada con el cuadro melonero logró conquistar la Supercopa de España de Fútbol Sala. En junio de 2025 ganó la Liga de la Primera División de fútbol sala consiguiendo un doblete histórico.

El almeriense debutó en la Selección Española de Fútbol Sala en un partido de clasificación para el Mundial de 2024. 'Cortés' se proclamó campeón de Europa de Fútbol Sala con la Selección Española a principios de 2026. España ganó su octavo título continental al derrotar a Portugal por 5-3 en la gran final disputada en el Arena Stozice de Liubliana (Eslovenia). 'Cortés' fue una "pieza clave" para el equipo nacional en el torneo, destacando como uno de los máximos asistentes de la competición.