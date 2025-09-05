La alcaldesa de Almería retira la feria a Cultura a favor de Urbanismo para "redimensionar la carga de trabajo"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, en la inauguración de la Feria del Mediodía. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha decidido sacar las competencias para organizar los grandes eventos de la ciudad como la feria, la Navidad o la Semana Santa al área de Cultura que dirige el edil Diego Cruz para traspasar dicha responsabilidad al Área de Urbanismo, que coordina la concejal Eloísa Cabrera.

El objetivo de esta decisión adoptada una vez finalizada la semana grande de Almería es "redimensionar la carga de trabajo entre las distintas áreas municipales", según ha trasladado el Ayuntamiento en una nota tras el decreto suscrito por la primera edil para acometer esta reestructuración.

De este modo, Cabrera asumirá a partir de ahora Fiestas Mayores, por lo que se encargará de coordinar todos los expedientes relacionados con las celebraciones más importantes que se realizan durante el año en la capital. Según el Ayuntamiento, durante esta última feria ya se había comenzado a redistribuir dicha carga de trabajo.

La medida, según han estimado, va a contribuir también a "reforzar la colaboración entre las distintas unidades orgánicas que participan en el diseño y ejecución de las diferentes actividades, simplificando y agilizando la tramitación de los distintos procedimientos administrativos que se tienen que instruir para las celebraciones y liberando así personal para la realización de otros cometidos, igualmente, necesarios y relevantes para la buena gestión municipal".