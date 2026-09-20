La alcaldesa de Almería valora que "el apoyo firme y constante" a las Hermandades y Cofradías

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, la Mesa Redonda titulada 'Capataces: por afición, oficio y devoción' con motivo del XXV aniversario de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el Abandono de sus Discípulos. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha dado la bienvenida institucional a los participantes y asistentes a la Mesa Redonda titulada 'Capataces: por afición, oficio y devoción' organizada por la Hermandad de Rosario del Mar con motivo del XXV aniversario de Nuestro Padre Jesús de las Penas en el Abandono de sus Discípulos.

Según ha informado el Consistorio en una nota, se trata de un acto celebrado en la tarde de este pasado sábado en el Teatro Apolo que ha contado con la participación de tres voces de referencia en el mundo cofrade como son Jesús Manuel Garduño Lara, recientemente nombrado 'Trianero de Honor'; Ismael Vargas, considerado el decano de los capataces en activo con más de cinco décadas al frente del paso del 'Cachorro'; y Fali Palacios, reconocido capataz de la Semana Santa de Sevilla perteneciente a una histórica y tradicional saga.

En sus palabras, Vázquez ha asegurado que la Semana Santa de Almería "es el reflejo de la pasión de los almerienses por su ciudad". "Es esa tradición que nos identifica y que, en apenas unos meses, volverá a transformar nuestras calles en un escenario cargado de emociones que se palpan de manera casi física en el aire", ha destacado.

Igualmente, ha valorado que "el compromiso firme y constante" del Ayuntamiento con las Hermandades y Cofradías "es una apuesta decidida por el futuro de Almería". "Lo demostramos con hechos, como la reciente inauguración del edificio del Rincón de Espronceda como sede de la Agrupación, porque entendemos que proporcionar un espacio adecuado es garantizar que este motor social y cultural no se detenga nunca", ha añadido.

De este modo, la alcaldesa, que ha agradecido a los ponentes su participación y a la Hermandad de Rosario del Mar su invitación, ha finalizado destacando que "para Almería, la Semana Santa es un símbolo de permanencia, compromiso e identidad".