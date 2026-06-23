La alcaldesa de Almería pide "soluciones urgentes" a Endesa por los "reiterados cortes" de luz en la ola de calor

Archivo - Un técnico de Endesa trabaja en un centro de transformación. - ENDESA - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez (PP), ha exigido a la compañía eléctrica Endesa "soluciones urgentes" ante las "reiteradas interrupciones del suministro" que se han detectado en la ciudad en las últimas fechas y que, "de forma cada vez más frecuente, están afectando a distintos barrios de la ciudad".

"Nos encontramos ante una realidad que no puede normalizarse", ha trasladado la primera edil quien, en plena ola de calor, ha remitido un escrito al director general territorial de Endesa para Andalucía, Extremadura, Ceuta y Milla, Rafael Sánchez, para exponer sus quejas, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La regidora ha advertido que, en el caso de continuar con los cortes, desde el Ayuntamiento se verán "obligados a impulsar cuantas actuaciones sean necesarias en defensa de los intereses generales y de los ciudadanos".

Según la alcaldesa, la situación ha generado "alarma social" en los barrios afectados, ya que "lejos de tratarse de incidencias puntuales, estas interrupciones se han convertido en un problema estructural que se repite verano tras verano, sin que hasta la fecha se haya dado una solución eficaz a la ciudadanía".

Para Vázquez, la situación "no puede relativizarse ni reducirse a una mera cuestión técnica" cuando "en pleno episodio de altas temperaturas" se deja sin suministro eléctrico "a miles de vecinos", lo que "supone condenarlos a soportar condiciones extremas en sus viviendas, sin posibilidad de utilizar sistemas básicos de ventilación o refrigeración, convirtiendo sus hogares en espacios insoportables".

Para la alcaldesa de Almería, el problema "va más allá" porque "cada interrupción del suministro implica paralizar ascensores, comprometer la conservación de alimentos y medicamentos, alteración de la iluminación de la vía pública, interrumpir equipos esenciales y, lo que es más grave, afectar directamente a personas en situación de vulnerabilidad, como mayores, enfermos o menores".

UNA SITUACIÓN "INACEPTABLE"

"No se trata únicamente de un fallo en la red: se trata de una situación que impacta de manera directa en la salud, la seguridad y la dignidad de los vecinos", ha ahondado la regidora, para quien es "inaceptable" que en una ciudad como Almería, en crecimiento y con una demanda energética creciente, "haya ciudadanos que vivan con la incertidumbre permanente de si tendrán o no acceso a un suministro eléctrico básico en momentos críticos".

Vázquez ha manifestado que las empresas distribuidoras "están obligadas a garantizar la continuidad y calidad del suministro eléctrico", por lo que exige a Endesa "una respuesta firme, inmediata, clara y a la altura de la gravedad de los hechos".

En la misma línea, ha pedido un "informe detallado sobre el plan de inversiones previsto para la ciudad de Almería, incluyendo las actuaciones de refuerzo y modernización de la red, los plazos de ejecución y los recursos destinados, de manera que pueda garantizarse de forma efectiva la continuidad y calidad del suministro eléctrico de cara al presente y al futuro".

El Ayuntamiento de Almería, según concluye en su escrito, ha manifestado su disposición "a colaborar en todo aquello que facilite la mejora de las infraestructuras", pero "no puede permanecer ajeno a una situación que está causando un perjuicio continuado a los vecinos".