Alfredo Kanarias se dirige a quienes "deseen sentir el entusiasmo de una vida con sentido" en su libro 'Pukk'

ALMERÍA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El autor Alfredo Kanarias ha publicado 'Pukk', una obra escrita con un lenguaje "sencillo y profundo al mismo tiempo, pero en su justa medida" que su creador considera "suave, alegre, optimista pero también dolorosa en determinados momentos".

"Me gustan las historias que emocionan y esta obra va en esa dirección, en conseguir que el lector cierre el libro de repente, se detenga por un instante y sea inevitable que piense y reflexione sobre su vida", ha indicado el autor en una nota de la editorial Círculo Rojo.

El sello de autoedición asegura que "el lector va a encontrar, según el autor, a ese pequeño narrador con forma de pelota de golf y pelo azul brillante que habita dentro de Hugo, el protagonista, quien pronto olvida su excelente don para dibujar y decide llevar una vida previsible, cómoda y monótona, en la que apenas escucha los latidos de su corazón. Esa vida gris lo lleva una noche hasta el pretil de las compuertas de un pantano donde se hace la gran pregunta: ¿Estoy aquí para algo? Es ahí cuando todo termina o, según se mire, quizás comience".

Pukk es un pequeño ser que habita en el interior de Hugo, con quien, nada más nacer, entabla una relación muy especial. Cuando ambos juegan juntos tienen un increíble don para dibujar, aunque, por diversas circunstancias, Hugo termina siendo contable como su padre.

Alfredo Kanarias nación en Pamplona. "Tras más de veinte años representando en las mazmorras de una oficina mi aburrido personaje de contable, un día me di cuenta de que me cuadraban los balances pero me descuadraba la vida. Hoy es justo al revés, pero me siento mucho mejor", ha asegurado. 'Pukk' es su primera novela.