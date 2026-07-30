Almería Acoge integra a 66 menores y 42 mujeres migrantes en el barrio de La Fuentecica

Menores participan en una actividad organizada por Almería Acoge en el barrio de La Fuentecica.
Menores participan en una actividad organizada por Almería Acoge en el barrio de La Fuentecica. - ALMERÍA ACOGE
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 30 julio 2026 14:38
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ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Almería Inclusiva', desarrollado por la Asociación Almería Acoge con el respaldo de la Fundación Unicaja, ha apoyado durante el curso escolar 2025-2026 la inclusión social y cultural de 66 menores del barrio de La Fuentecica-Quemadero de Almería y el empoderamiento de 42 mujeres inmigrantes mediante actividades educativas, de convivencia intercultural y de participación social.

Según ha informado la asociación en una nota, la iniciativa se ha estructurado en dos bloques de actividades. El primero se ha dirigido a favorecer la inserción educativa y social de los menores del barrio, especialmente de aquellos procedentes de familias en una "clara situación de vulnerabilidad social" y con dificultades para encontrar en su entorno familiar el apoyo necesario para el estudio.

El proyecto ha contado con cuatro grupos de Educación Primaria, integrados por 44 alumnos, y dos grupos de Secundaria, con once participantes cada uno. Los menores han recibido un total de 137 sesiones de 90 minutos de apoyo al estudio y educación en valores.

Este espacio de estudio y acompañamiento ha prestado especial atención a la promoción de la convivencia intercultural entre menores que han crecido con una doble referencia cultural: la del entorno familiar, mayoritariamente migrante, y la del ámbito escolar y vecinal, caracterizado también por la convivencia multicultural.

El segundo bloque se ha centrado en apoyar los procesos de empoderamiento e independencia de las mujeres inmigrantes y en capacitarlas para la participación social. Un total de 42 mujeres ha participado en 49 sesiones concebidas como espacios de encuentro seguros en los que han podido "compartir experiencias, sentirse escuchadas y establecer relaciones de apoyo mutuo".

Los talleres han incluido actividades de pintura, dibujo y manualidades como instrumentos para crear un "espacio de relación y confianza", así como para "favorecer el empoderamiento personal y el fortalecimiento de la autoestima".

Aunque el proyecto finalizó formalmente el 30 de junio, Almería Acoge ha mantenido la atención a las mujeres mediante convocatorias esporádicas. Asimismo, ha puesto en marcha un taller de lectura para los menores durante julio y agosto y ha organizado juegos en la calle como oferta de ocio alternativo y de promoción de la convivencia.

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