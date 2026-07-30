Almería Acoge integra a 66 menores y 42 mujeres migrantes en el barrio de La Fuentecica

Menores participan en una actividad organizada por Almería Acoge en el barrio de La Fuentecica. - ALMERÍA ACOGE

ALMERÍA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El proyecto 'Almería Inclusiva', desarrollado por la Asociación Almería Acoge con el respaldo de la Fundación Unicaja, ha apoyado durante el curso escolar 2025-2026 la inclusión social y cultural de 66 menores del barrio de La Fuentecica-Quemadero de Almería y el empoderamiento de 42 mujeres inmigrantes mediante actividades educativas, de convivencia intercultural y de participación social.

Según ha informado la asociación en una nota, la iniciativa se ha estructurado en dos bloques de actividades. El primero se ha dirigido a favorecer la inserción educativa y social de los menores del barrio, especialmente de aquellos procedentes de familias en una "clara situación de vulnerabilidad social" y con dificultades para encontrar en su entorno familiar el apoyo necesario para el estudio.

El proyecto ha contado con cuatro grupos de Educación Primaria, integrados por 44 alumnos, y dos grupos de Secundaria, con once participantes cada uno. Los menores han recibido un total de 137 sesiones de 90 minutos de apoyo al estudio y educación en valores.

Este espacio de estudio y acompañamiento ha prestado especial atención a la promoción de la convivencia intercultural entre menores que han crecido con una doble referencia cultural: la del entorno familiar, mayoritariamente migrante, y la del ámbito escolar y vecinal, caracterizado también por la convivencia multicultural.

El segundo bloque se ha centrado en apoyar los procesos de empoderamiento e independencia de las mujeres inmigrantes y en capacitarlas para la participación social. Un total de 42 mujeres ha participado en 49 sesiones concebidas como espacios de encuentro seguros en los que han podido "compartir experiencias, sentirse escuchadas y establecer relaciones de apoyo mutuo".

Los talleres han incluido actividades de pintura, dibujo y manualidades como instrumentos para crear un "espacio de relación y confianza", así como para "favorecer el empoderamiento personal y el fortalecimiento de la autoestima".

Aunque el proyecto finalizó formalmente el 30 de junio, Almería Acoge ha mantenido la atención a las mujeres mediante convocatorias esporádicas. Asimismo, ha puesto en marcha un taller de lectura para los menores durante julio y agosto y ha organizado juegos en la calle como oferta de ocio alternativo y de promoción de la convivencia.