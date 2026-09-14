Almería celebra del 16 al 22 de septiembre la Semana de la Movilidad con conciertos en autobuses y transporte gratuito

Presentación de la programación de la Semana Europea de la Movilidad 2026 en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería y el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana han programado del 16 al 22 de septiembre conciertos de música clásica en autobuses, transporte gratuito en determinadas líneas metropolitanas, actividades educativas, la Fiesta de la Bicicleta, nuevas instalaciones para bicicletas y patinetes y bonificaciones con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2026.

La edición de este año mantiene el lema 'Movilidad para todas las personas-Equidad intergeneracional', una iniciativa con la que la Unión Europea "busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de garantizar un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible para todas las personas, con independencia de sus ingresos, del lugar en el que residan, de su género o de sus capacidades".

En una nota, ambas administraciones han señalado que la programación busca poner de relieve la importancia de la movilidad sostenible y de la participación ciudadana en la construcción de una ciudad y un área metropolitana "más sostenibles".

El concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería, Antonio Jesús Casimiro, ha afirmado que "queremos construir una ciudad activa y eso va en la línea del uso de transportes sostenibles, como la bicicleta o caminar por una ciudad ideal, donde el clima nos acompaña durante los 12 meses del año".

El edil ha destacado la "respuesta muy positiva de los almerienses" a la incorporación de Almería al servicio de alquiler de bicicletas eléctricas y ha considerado que "éste debe convertirse en un medio preferente para los almerienses en su movilidad por la ciudad".

Por su parte, la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Almería, Dolores Martínez, ha señalado que "desde la Junta de Andalucía nos sumamos nuevamente a medidas que fomenten un transporte universal para todas las personas" y ha puesto como ejemplo la Tarjeta Metropolitana de Transporte, conocida como "tarjeta verde", que permite a sus usuarios obtener descuentos de más del 50 por ciento respecto al precio del billete sencillo.

Martínez también ha destacado las bonificaciones en el saldo de las tarjetas de transporte dirigidas a colectivos con mayores cargas económicas, como las familias numerosas, y las específicas para los jóvenes andaluces.

Los menores de 30 años mantienen durante este año ventajas de hasta el 50 por ciento, mientras que los menores de 15 años disponen de gratuidad total en el transporte metropolitano.

La delegada también ha destacado las inversiones destinadas a la eliminación de barreras arquitectónicas, la mejora de la accesibilidad de las infraestructuras y el desarrollo de herramientas digitales accesibles e intuitivas que faciliten la planificación de los desplazamientos y permitan disponer de información en tiempo real.

COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

El director-gerente del Consorcio, Luis Miguel Carmona, ha indicado que, "siguiendo con la colaboración administrativa iniciada hace dos años", Ayuntamiento y Consorcio vuelven a organizar conjuntamente la Semana Europea de la Movilidad para fomentar el transporte público y la intermodalidad.

Carmona ha puesto como ejemplo la integración tarifaria de los servicios urbanos y metropolitanos de transporte en Almería, después de más de una década de bloqueo antes de la llegada de Juan Manuel Moreno a la Junta de Andalucía, así como la implementación de bonificaciones autonómicas y la adhesión a las diferentes ayudas al transporte aprobadas por el Gobierno de España.

"Creemos firmemente que las fronteras administrativas no deben ser un obstáculo para la movilidad", ha afirmado el gerente, quien ha defendido que "la movilidad de las personas no termina cuando termina un término municipal".

Carmona también ha destacado la aprobación definitiva del nuevo Plan Metropolitano de Transporte de la aglomeración urbana, al que ha definido como una herramienta fundamental para planificar y gestionar la movilidad del área metropolitana de Almería, integrar la multimodalidad y planificar las infraestructuras necesarias para conectar eficazmente los centros urbanos con las zonas periurbanas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

La programación comenzará el miércoles 16 de septiembre con la actividad 'La música se sube al bus', en la que un trío de músicos de la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) amenizará el servicio de la línea M-102 de las 9,45 horas, que conecta Almería, Huércal de Almería, Viator y Pechina. Ese mismo miércoles se abrirá un aparcamiento del servicio de bicicletas eléctricas en el Hospital Universitario Torrecárdenas.

El jueves 17, dentro del proyecto 'Bus+Bici', Consorcio y Ayuntamiento presentarán nuevas instalaciones y módulos para el aparcamiento de bicicletas y patinetes eléctricos en diferentes centros públicos y puntos de interés metropolitano.

El nuevo material de aparcamiento seguro se instalará en los institutos Alhadra y Albaida, el CEIP Ciudad de Almería y el CDP Compañía de María, todos ellos en Almería capital. Estos módulos se sumarán a los más de 400 elementos ya instalados por el Consorcio en los municipios participantes.

Los días 18 y 22 se desarrollarán las denominadas Aulas Consorcio, con charlas sobre el fomento del uso de la bicicleta, movilidad sostenible y uso seguro de patinetes en el CEIP Jesús de Perceval, de Santa María del Águila, en El Ejido, y en el CEIP Ciudad de Almería.

También comenzará en la capital el programa de Patios Abiertos, con diferentes actividades para el aprendizaje de patines en línea, mientras que en el IES Sierra Alhamilla se celebrará la charla 'No cambies de ruedas', una actividad de concienciación, visibilidad y formación sobre lesiones medulares.

Durante la tarde del viernes 18, el Ayuntamiento ha previsto un sendero urbano por algunas de las rutas más representativas del patrimonio etnográfico de la capital bajo el lema 'Caminos tradicionales de Almería'.

Los días 19 y 20 se celebrará el tradicional 'Día Sin Coches'. Durante la franja matinal, el transporte será gratuito en las líneas metropolitanas M-999, Aguadulce-Roquetas de Mar; M-100, Huércal de Almería-Hospital Torrecárdenas, y M-202, Almería-Cabo de Gata.

El domingo 20 tendrá lugar la Fiesta de la Bicicleta, una marcha cicloturista por el centro de Almería durante la que el servicio de bicicleta compartida de la ciudad será gratuito para sus usuarios.

Para el lunes 21 está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el Consorcio de Transporte y las empresas operadoras del servicio de bicicleta pública de Almería, que permitirá ofrecer beneficios y bonificaciones a los titulares de la Tarjeta Joven de Andalucía. Ese mismo día, el programa se trasladará a la Universidad de Almería (UAL), donde se celebrarán las Jornadas de Movilidad Sostenible y se presentará el 'Almería Mobility Lab'.

La Semana Europea de la Movilidad concluirá el martes 22 con el anuncio de los ganadores del Concurso de Microrrelatos 'Un viaje de cien palabras', una convocatoria que desde el pasado mes de agosto ha recibido decenas de relatos relacionados con la movilidad sostenible en el área metropolitana de Almería. Los premios consistirán en una tableta, un lector de libros electrónicos o cheques-regalo para libros.