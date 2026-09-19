Almería celebra la Fiesta de la Bicicleta para promocionar un medio de transporte saludable y sostenible. - AYUNTAMIENTO ALMERÍA

ALMERÍA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte del Ayuntamiento de Almería y el Consorcio de Transporte del Área Metropolitana han celebrado este sábado, como acto central de la Semana Europea de la Movilidad 2026, la Fiesta de la Bicicleta, un paseo grupal en este medio de transporte saludable y sostenible, al que se han sumado numerosas familias.

Además, para facilitar la participación los operadores del servicio de alquiler de bicicletas eléctricas de Almería, Hoppy y Bolt, han permitido durante dos horas su uso sin coste, han informado desde el Ayuntamiento en una nota.

Las familias han ido llegando al Parque de las Almadrabillas, junto al Cable Inglés, punto de salida, se han enfundado la camiseta conmemorativa, se han subido a la bicicleta, si no iban con una de casa, y durante una hora han paseado juntos en un recorrido que les ha llevado por el Parque Nicolás Salmerón, Pescadería, Avenida Federico García Lorca, Avenida Mediterráneo y regreso al Cable Inglés, en un día muy agradable.

La Fiesta de la Bicicleta ha contado con la participación del concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Jesús Casimiro; la delegada territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Dolores Martínez Utrera, y el director-gerente del Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería, Luis Miguel Carmona.

Casimiro ha afirmado que "con esta Fiesta de la Bicicleta queremos seguir avanzando hacia una ciudad más activa y sostenible, y promocionar que las bicicletas estén presentes en nuestro día a día".

Por su parte, Martínez ha explicado Almería es "una ciudad amable que invita a recorrerla andando o en bicicleta". "Ayer hicimos un camino tradicional por el Centro Histórico y hoy la recorremos en bicicleta. Con esta acción, fomentamos la movilidad sostenible en el transporte. Paralelamente, celebramos el Día Sin Coche, con varias líneas del transporte metropolitano de autobuses sin coste para los usuarios", ha dicho.

Por último, Carmona ha informado de que "en el Día Sin Coche, la Línea M202 que conecta Almería con Cabo de Gata es gratuita para los usuarios desde las 10,00 a las 13,00 horas, al igual que la M999, el circular de Roquetas, desde Aguadulce a Las Marinas, mientras que la línea M100, el circular de Huércal de Almería, es gratuito todo el día todo el día".

"Desde el Consorcio y la Consejería de Fomento apostamos de manera firme para que todos los usuarios y vecinos del área metropolitana tengan un servicio eficiente y sostenible", ha manifestado.

El lema de la Semana de la Movilidad 2026 es 'Movilidad para todas las personas-Equidad intergeneracional", una iniciativa con la que la Unión Europea busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de garantizar un transporte disponible, accesible, asequible, seguro y sostenible para todas las personas, con independencia de sus ingresos, del lugar en el que residan, de su género o de sus capacidades.

Según han señalado, la bicicleta reúne todas estas características, por lo que el Área de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte y el Consorcio de Transporte Metropolitano de Almería han elaborado un programa del 16 al 22 de septiembre.

Durante la tarde de ayer viernes, el Ayuntamiento celebró un sendero urbano por algunas de las rutas más representativas del patrimonio etnográfico de la capital, bajo el lema 'Caminos tradicionales de Almería', recorriendo el Centro Histórico, desde el Parque Nicolás Salmerón, andando por las calles del centro y llegando hasta el Cerro de San Cristóbal, con un tramo urbano accesible y saludable.

El programa de la SEM 2026 concluirá la próxima semana con las dos últimas actividades: el lunes, día 21 está prevista la firma de un convenio de colaboración entre el Consorcio de Transporte y las empresas operadoras del servicio de bicicleta pública de Almería.

Finalmente, el martes 22 se conocerán los ganadores del Concurso de Microrrelatos 'Un viaje de cien palabras', convocatoria que desde el pasado mes de agosto ha recibido decenas de relatos relacionados con la movilidad sostenible en el área metropolitana de Almería. Los premios consistirán en una tablet, un lector de libros electrónicos o cheques-regalo para libros.