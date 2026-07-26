Almería dedicará una calle y un monolito al sacerdote Jesús Peregrín por su entrega "a la solidaridad"

María del Mar Vázquez y el sacerdote Jesús Peregrín Mula - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sacerdote Jesús Peregrín Mula, nacido el 25 de julio de 1926 en la localidad de Pulpí, ha celebrado este sábado sus cien años de vida rodeado de amigos y familiares y arropado por el Ayuntamiento de Almería y la Diputación Provincial en una solemne misa celebrada en la Catedral de la Encarnación que ha estado presidida por el vicario general de la Diócesis de Almería, Ignacio López.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, las concejalas Eloísa Cabrera, Paola Laynez y Vanesa Lara, además de la vicepresidenta de la Diputación Provincial, Almudena Morales, y de la diputada provincial Lorena Nieto han acompañado y felicitado personalmente al homenajeado, según se recoge en una nota.

El Ayuntamiento de Almería va a conceder a Jesús Peregrín una calle a su nombre así como un monolito o escultura con su figura "para que la gente siempre pueda ir a homenajearle como hoy estamos haciendo los que tenemos la suerte de estar presentes aquí".

Así lo ha anunciado la alcaldesa, María del Mar Vázquez, quien lo ha definido como un "referente de la solidaridad para Almería y para innumerables comunidades de todo el mundo". "Don Jesús ha dedicado su vida a acompañar a las personas más vulnerables, haciendo de la caridad y el compromiso social su forma de vida", ha añadido.

"Tu incansable espíritu misionero te ha llevado, a lo largo de tu vida, a promover centenares de iniciativas solidarias en todo el mundo, convirtiéndote en un auténtico embajador de la esperanza y la fraternidad. Tu ejemplo nos recuerda que una sola persona, guiada por la fe y el compromiso, puede transformar la vida de muchas otras", ha agregado la alcaldesa.

Por su parte, la vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, ha felicitado al protagonista de este acto y ha anunciado "por encargo del propio presidente, José Antonio García Alcaina, que la diputación entregará personalmente a Don Jesús Peregrín el Escudo de Oro de la Provincia en homenaje a sus 100 años de vida dedicados a una gran labor humanitaria".