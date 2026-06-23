Almería despliega un operativo especial de seguridad y limpieza para San Juan y reparte 50.000 kilos de madera

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, saluda al operativo especial de seguridad. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha realizado en la tarde de este martes una visita al dispositivo especial de seguridad y limpieza, que este año reparte 50.000 kilos de madera, desplegado desde esta jornada y hasta miércoles por la mañana con motivo de la celebración de la Noche de San Juan, la más corta y mágica del año.

Según ha explicado el Consistorio en una nota, tal y como quedó establecido en la Junta Local de Seguridad, efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, voluntarios, socorristas y sanitarios velarán para que la normalidad en esta festividad, a pesar del intenso calor.

Vázquez ha estado acompañada por los concejales Sacra Sánchez, Diego Cruz, Antonio Urdiales y María del Mar García Lorca durante su visita al Puesto de Mando Avanzado, ubicado en El Palmeral de El Zapillo, donde la regidora ha agradecido el esfuerzo a Policía Local, Bomberos y Protección Civil para que almerienses y visitantes puedan disfrutar con seguridad de esta noche tan especial.

El operativo estará completado por Policía Nacional, Policía Autonómica y Guardia Civil, socorristas y Emergencias 112, a los que Vázquez también ha agradecido "su buen hacer" y les ha deseado "una noche tranquila y sin incidencias reseñables".

La alcaldesa ha visitado también, y agradecido su trabajo, a los operarios de limpieza que se encuentran en los 26 accesos a las playas desde el Paseo Marítimo, donde este año, al igual que el anterior, se han repartido gratis 50.000 kilos de madera limpia a quienes intentaban acceder con palets y otros elementos contaminantes.

"El objetivo es evitar la presencia de clavos, objetos metálicos cortantes o maderas con barnices o pinturas para garantizar una festividad respetuosa con nuestras playas y que quienes acudan mañana por la mañana también puedan disfrutarlas", ha dicho Vázquez.

"Espero que sea una noche festiva y divertida de entrada al verano y que los almerienses la vivan disfrutando con la familia y con los amigos", ha trasladado la alcaldesa, quien también ha apelado "a la responsabilidad y a la prudencia" y ha animado a los asistentes "a seguir en todo momento las indicaciones y recomendaciones de la Policía Local y los Bomberos de Almería".

Al dispositivo de seguridad se le suma el de Cultura, con fuegos artificiales de baja intensidad desde el espigón de la Térmica, a partir de la medianoche y música en directo con el grupo 'Liverpool', y el de Sostenibilidad Ambiental y Energética para que las playas y los paseos marítimos estén en perfectas condiciones la misma mañana del día 24.

El dispositivo estará activado desde esta noche en los paseos marítimos y a las 06,00 horas se iniciará la limpieza de las playas, por lo que está previsto que alrededor de las 10,00 horas cualquier bañista pueda disfrutar de una arena limpia. Para ello, la empresa concesionaria, 'Acciona Servicios Urbanos S.L', ha organizado un operativo para las playas urbanas, así como para las de La Garrofa, Las Olas, Costacabana, Retamar, El Alquián y Cabo de Gata en el que participarán más de un centenar de personas y 50 máquinas especializadas.