Almería estrena la primera edición de las Jornadas Andaluzas de Folclore y Patrimonio Cultural Inmaterial - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Almería está recibiendo este fin de semana con gran éxito de participación el estreno de las primeras Jornadas Andaluzas de Folclore y Patrimonio Cultural Inmaterial, una iniciativa organizada por la Federación de Asociaciones y Grupos Folclóricos de Andalucía (Fedafolk), cuya directiva cuenta con la vicepresidencia de José Francisco González, del Grupo Municipal de Folclore 'Virgen del Mar' de Almería.

Tras agradecer la colaboración municipal, el representante almeriense ha asegurado que "la cita ha superado las expectativas de participación y asistencia, y busca consolidarse como un espacio de referencia para el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas prácticas en torno al patrimonio cultural inmaterial de Andalucía", según se recoge en un comunicado.

Del viernes 19 al sábado 21 de junio, la ciudad está siendo así punto de encuentro para investigadores, docentes, artistas y colectivos folclóricos comprometidos con la conservación y difusión de las tradiciones culturales andaluzas, con la colaboración del Área de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería.

Las jornadas comenzaron el viernes con una animada ronda nocturna por el centro de la ciudad, que llenó de música, baile y tradición espacios significativos como el Mirador de la Rambla, la Plaza del Educador y la Puerta de Purchena.

El espacio municipal ha recibido la inauguración oficial, la conferencia inaugural que ha estado dedicada al Patrimonio Cultural Inmaterial Andaluz ofrecida por Luisa Algar Pérez-Castilla, poniendo de manifiesto la importancia de proteger y transmitir este legado vivo, y también la presentación del libro 'Bailes y danzas tradicionales de Andalucía', de Juan Navarro, que permite profundizar en el conocimiento y la riqueza de las manifestaciones coreográficas tradicionales de la comunidad autónoma.