Almería incorpora 127 bienes a su catálogo de protección patrimonial, la mayor ampliación desde 1998

Votación durante el Pleno del Ayuntamiento de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado este lunes definitivamente la ampliación del Catálogo de Edificios y Espacios Protegidos con 127 bienes, la mayor incorporación desde la aprobación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de 1998.

El punto ha salido adelante, en una sesión ordinaria con 24 asuntos en el orden del día, con 20 votos a favor de PP, Vox y Podemos-IU-Los Verdes Con Almería y siete abstenciones del PSOE. La ampliación incorpora 76 inmuebles de patrimonio arquitectónico y 51 fichas de patrimonio etnológico.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, de los 76 inmuebles de patrimonio arquitectónico, ocho cuentan con Nivel 3 de Protección Tipológica; 42, con Nivel 4 de Protección Parcial; 25, con Nivel 5 de Protección Ambiental; y uno, con Nivel 6 de Protección de Elementos Arquitectónicos.

A ellos se suman elementos etnológicos como murallas, torreones, torres vigía, aljibes, balsas de salazón y enclaves arqueológicos. Los informes municipales plantean además realizar un estudio monográfico sobre los vestigios de arquitectura militar de la Guerra Civil y la posguerra para valorar una posterior ampliación del catálogo.

El Pleno ha aprobado también definitivamente las nuevas Ordenanzas Municipales de Edificación, que sustituyen las determinaciones sobre usos y edificación recogidas hasta ahora en el PGOU de 1998.

El texto incorpora, entre otras novedades, la regulación de los apartamentos turísticos, una mayor flexibilidad para actuaciones de rehabilitación y cambios de uso y criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, accesibilidad y seguridad. La norma ha salido adelante con la única abstención de Podemos-IU-Los Verdes Con Almería.

La Corporación ha dado igualmente su aprobación inicial a la ordenanza de colaboración público-privada con colegios profesionales y entidades urbanísticas certificadoras, con los votos favorables de PP y PSOE, la abstención de Vox y el rechazo de Con Almería.

La principal novedad es el Certificado de Conformidad Urbanística (CCU), que permitirá al solicitante de una licencia acudir voluntariamente a una entidad colaboradora para comprobar la documentación y su adecuación a la normativa, mientras que se mantendrán las facultades municipales de revisión, supervisión e inspección.

También ha quedado aprobada definitivamente la nueva Ordenanza Reguladora del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, con el respaldo de PP y PSOE, la abstención de Vox y el voto en contra de Con Almería. La norma adapta el registro a la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía.

La sesión ha aprobado por unanimidad una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que este año presta especial atención a los jóvenes bajo el lema 'Haz match con tu salud mental'.

SERVICIOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y DONACIONES

El Pleno ha debatido conjuntamente dos mociones, presentadas por PSOE y Podemos-IU-Los Verdes Con Almería, para reclamar garantías sobre la independencia, especialización y recursos de los servicios públicos de atención a las víctimas de violencia de género.

Las propuestas han pedido además asegurar su cobertura territorial y han cuestionado los cambios de competencias adoptados en el Gobierno andaluz. Ambas han sido rechazadas con los votos de PP y Vox.

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad, Paola Laynez, ha sostenido que los servicios "no solo se mantienen, sino que se han reforzado con más recursos y personal" y ha señalado que durante 2026 se han creado nuevos puestos de coordinación.

Laynez ha defendido además la independencia y profesionalidad de los trabajadores y ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja "con todos los colectivos, absolutamente con todos, sin dejar a nadie fuera". La edil ha pedido a la oposición que no utilice "la igualdad ni el drama de las mujeres como instrumento de confrontación política".

Por otro lado, el Pleno ha aprobado con 26 votos a favor y la única abstención de Con Almería una moción del PP para instar al Gobierno central a aplicar el régimen fiscal previsto para las donaciones destinadas a la adquisición de alimentos y artículos de primera necesidad por entidades sin ánimo de lucro.

El concejal de Integración Social, Óscar Bleda, ha recordado que la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario prevé un mecanismo para aplicar un tipo del cero por ciento a estas donaciones y ha reclamado pasar "del anuncio al cumplimiento".

Con Almería ha coincidido en que el Gobierno debe desarrollar la medida, pero ha justificado su abstención en que la moción dirige sus exigencias al Ejecutivo central sin incorporar nuevos compromisos para el propio Ayuntamiento en materia de servicios sociales o ayudas de emergencia.

CEMENTERIO DE ANIMALES, CENSO Y SEGURIDAD EN LA FERIA

El Pleno ha respaldado también la moción de Podemos-IU-Los Verdes para estudiar la creación de un cementerio de animales de compañía, con el voto favorable de PP, PSOE y Con Almería y la abstención de Vox.

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha señalado que el Ayuntamiento ya trabaja en la posible implantación de un cementerio y crematorio por encargo de la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

Urdiales ha señalado que el análisis deberá abordar cuestiones como la impermeabilización de los terrenos, la afección a acuíferos y aguas subterráneas, la compatibilidad urbanística, las autorizaciones ambientales y los controles sanitarios. El Ayuntamiento cifra en alrededor de 45.000 los animales de compañía identificados mediante microchip en la capital.

El PSOE ha apoyado estudiar primero la demanda, posibles ubicaciones, requisitos legales y ambientales, coste y modelo de gestión antes de decidir su puesta en marcha, mientras que Vox ha optado por la abstención al considerar que existen empresas privadas que ya prestan estos servicios y que el Ayuntamiento tiene "otras prioridades" para sus recursos y suelos municipales.

De otro lado, PP y Vox han aprobado la moción presentada por este último grupo sobre el censo electoral, frente a los votos en contra de PSOE y Con Almería. Vox ha vinculado su propuesta a sus dudas sobre la evolución del censo de residentes en el extranjero y sobre los procedimientos de acceso a la nacionalidad.

La portavoz del PP, Sacra Sánchez, ha defendido que la Oficina del Censo Electoral facilite la información que legalmente corresponda sobre las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes, que se conozca la evolución de altas y bajas y que puedan revisarse aquellas inscripciones sobre las que existan "dudas fundadas".

El PP ha rechazado la moción de Vox para la adecuación, ampliación y mejora del puesto de control avanzado y de la seguridad del Recinto Ferial. Vox ha señalado deficiencias de climatización, desperfectos en paredes y pavimentos, problemas en los aseos y falta de iluminación y señalización, además de plantear la ampliación de las instalaciones y estudiar la incorporación de videovigilancia.

Con Almería ha compartido la necesidad de reparar y mejorar las instalaciones, aunque ha planteado dudas sobre una ampliación sin un "diagnóstico previo" y sobre la instalación de cámaras sin determinar antes su necesidad y funcionamiento.

La concejala de Tráfico, Seguridad y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha defendido que las instalaciones se revisan y acondicionan antes de cada Feria y ha señalado que este año se pusieron a disposición del operativo cinco módulos prefabricados con aire acondicionado, se introdujeron mejoras en la iluminación exterior y se estudian nuevas actuaciones. La moción ha quedado finalmente rechazada con los votos en contra del PP y el apoyo de PSOE y Vox, mientras que Podemos-IU-Los Verdes Con Almería se ha abstenido.