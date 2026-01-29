Almería mantiene activo hasta el sábado el Plan de Emergencias por la borrasca y el cierre de los parques

Imagen de la costa de Almería capital presentando fuerte oleaje y viento debido al paso de la borrasca 'Kristin'. - MARIAN LEON - EUROPA PRESS

ALMERÍA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha informado de que el Plan Municipal de Emergencias permanecerá activado hasta la medianoche de este sábado, 31 de enero, ante la previsión meteorológica derivada de la borrasca 'Kristin', que afecta a la comunidad andaluza.

Así lo ha comunicado el Consistorio a través de un mensaje publicado en la red social 'X', consultado por Europa Press, en el que detalla que los parques y jardines, así como las zonas infantiles, biosaludables y de calistenia, continuarán cerrados. Además, ha indicado que las actividades al aire libre seguirán suspendidas.

Asimismo, ha indicado que se reforzará el número de camas en el Centro Municipal de Acogida con el fin de atender a las personas en situación de calle.

En este contexto, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que mantenga la precaución y atienda las indicaciones difundidas a través de los canales oficiales de información y que, ante cualquier emergencia, contacte con el servicio 112.