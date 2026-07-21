Almería perderá desde el 6 de septiembre el Talgo a Madrid por las obras en Despeñaperros

Concentración convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería a las puertas de la estación de tren de la capital. - MESA DEL TREN

ALMERÍA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

Almería perderá a partir del 6 de septiembre una de sus conexiones ferroviarias con Madrid, en concreto la que cubre el Talgo VI, debido a las obras que comenzarán en Despeñaperros, por lo que el servicio entre ambas ciudades se reducirá a una conexión diaria de ida y vuelta.

Así lo ha anunciado este martes el presidente del comité de empresa de Grupo Renfe y secretario de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Almería, José Haro, durante la concentración convocada por la Mesa en Defensa del Ferrocarril de la Provincia de Almería a las puertas de la estación para exigir unos "servicios ferroviarios dignos".

La protesta ha reunido a alrededor de un centenar de personas para denunciar, según la plataforma, las averías continuas en los trenes, los trasbordos en autobús, los problemas en el aire acondicionado de algunos vagones y unos tiempos de viaje excesivos.

Haro ha afeado la pérdida de servicios con Madrid, Granada y Sevilla, además de la existencia de enlaces que se ponen y se quitan "al antojo de los responsables de la empresa", lo que no garantiza que los usuarios puedan utilizarlos al desconocer si se encuentran en servicio.

El presidente del comité de empresa ha anunciado, además, otro cierre del servicio con Granada por obras en la línea. "Debemos ser menos indolentes para tener derecho a viajar de manera digna. Dicen que Almería es una isla, pero es una isla hundida porque quieren que desaparezcamos a nivel ferroviario", ha afirmado.

El miembro del comité de empresa de Grupo Renfe Juan José Salazar también ha puesto el acento en las múltiples averías de los convoyes, mientras que el secretario de Acción Sindical de UGT, Francisco Mancebo, ha señalado que los fallos en los sistemas de aire acondicionado no son hechos aislados ni problemas puntuales, sino que responden a una gestión deficiente del servicio y a un mantenimiento insuficiente del material ferroviario. Mancebo ha cuestionado si el servicio que Almería recibe de Renfe es el adecuado.

El coordinador de la Mesa en Defensa del Ferrocarril de Almería, José Carlos Tejada, ha afirmado que "Almería no puede seguir siendo la provincia olvidada del mapa ferroviario español". Asimismo, ha asegurado que la provincia está harta de promesas que "se diluyen en los despachos" y de que se trate a los almerienses como ciudadanos de segunda, por lo que ha reclamado el mismo trato que reciben los habitantes de otras provincias.

Tejada ha recordado que el Alvia tarda siete horas en llegar a Madrid, mientras que el viaje en Talgo alcanza casi las ocho horas. Los desplazamientos hasta Granada se prolongan durante tres horas y los viajes a Sevilla alcanzan las seis horas.

Entre las exigencias de la Mesa, ha citado unos tiempos de viaje "lógicos y competitivos", una red de cercanías que conecte la capital con comarcas como el Bajo Andarax y el Poniente, el cierre de la conexión con el Corredor Mediterráneo "lo más rápidamente posible" y la rehabilitación de las vías en superficie para enlazar la estación con el Puerto de Almería.

El coordinador de la plataforma también ha invitado a los asistentes a acudir el próximo 28 de julio, a las 15,00 horas, a la estación de Huércal de Almería para recibir con música y flores a los viajeros procedentes de Madrid y compensar así el servicio recibido por parte de Renfe.

El miembro de la comisión permanente de la Mesa del Tren Antonio Fernández ha leído un manifiesto en el que se ha destacado la pasividad y la indolencia de la sociedad almeriense a la hora de reclamar un mejor servicio ferroviario y se ha exigido a los responsables políticos "menos promesas y más acciones concretas" para mejorar las conexiones.