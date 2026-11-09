Almería prepara la Navidad con 417.000 euros para el mercado navideño, la seguridad y dos espectáculos

Imagen de archivo del mercado navideño de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha aprobado cuatro nuevos expedientes de contratación con un presupuesto conjunto de 417.272 euros para preparar la Navidad 2026-2027, que incluyen la instalación de casetas y puestos para el mercado navideño, servicios de vigilancia y seguridad, un espectáculo de vídeo 'mapping' en la Plaza Vieja y una propuesta luminotécnica y musical en el Parque Nicolás Salmerón.

La concejala de Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores, Eloísa Cabrera, ha detallado los acuerdos aprobados por la junta de gobierno local el pasado viernes, que forman parte de la planificación municipal para ofrecer una programación que combine actividades tradicionales, propuestas innovadoras y espacios de encuentro para las familias.

"La Navidad es una celebración importante no solo por su dimensión festiva y familiar, sino también por su repercusión en el comercio, la hostelería y el turismo. Queremos una Navidad que invite a disfrutar de nuestras calles y plazas, que combine tradición e innovación y que vuelva a convertir Almería en un espacio de encuentro y convivencia", ha señalado Cabrera.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el primer expediente contempla el suministro, instalación, mantenimiento y desmontaje de 70 casetas y 15 puestos de madera destinados al mercado navideño, con un presupuesto base de 120.395 euros, después de que el anterior procedimiento de contratación quedara desierto.

Las 85 instalaciones se distribuirán entre la Rambla y el Parque Nicolás Salmerón para favorecer la actividad comercial y ofrecer espacios de compras y ocio. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 23 de noviembre.

El segundo expediente corresponde a la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada para las actividades municipales de Navidad, con un presupuesto base de 101.695 euros. Esta licitación, cuyo plazo de presentación de ofertas también finaliza el 23 de noviembre, permitirá reforzar las condiciones de seguridad durante los actos programados.

Por otra parte, la junta de gobierno local ha aprobado la licitación del diseño y producción de un espectáculo de 'mapping' en la Plaza de la Constitución, conocida como Plaza Vieja, con un presupuesto base de 78.650 euros.

La propuesta audiovisual combinará proyecciones de imágenes, luz y efectos visuales en este espacio de la capital, que ya acogió una iniciativa similar durante la pasada Navidad. Cabrera ha recordado la "buena acogida" de la anterior edición y ha confiado en que el espectáculo "vuelva a convertirse en uno de los atractivos de la programación".

"Queremos combinar las actividades tradicionales con iniciativas innovadoras, especialmente pensadas para el disfrute de las familias", ha explicado la concejala, quien ha destacado el papel de la Plaza de la Constitución como espacio de encuentro durante las celebraciones navideñas.

El cuarto expediente contempla la contratación del espectáculo luminotécnico y musical 'Posidonia: el susurro de la Navidad', que se desarrollará en el Parque Nicolás Salmerón y se incorporará a las actividades que tradicionalmente acoge este espacio durante las fiestas.

El presupuesto de esta actuación asciende a 116.532 euros, según la diferencia entre el importe conjunto de los cuatro expedientes y las cuantías individualizadas de los otros tres contratos.

Cabrera ha señalado que el Ayuntamiento pretende que los distintos espacios públicos de la ciudad acojan propuestas atractivas y accesibles para las familias, con una oferta de actividades que amplíe las posibilidades de ocio durante las fiestas navideñas.

Estos cuatro expedientes se suman a otras contrataciones tramitadas por el Consistorio durante los últimos meses para organizar la Navidad 2026-2027, entre ellas la adjudicación del alumbrado extraordinario navideño, con una inversión cercana al millón de euros y cuyos trabajos de instalación ya han comenzado a hacerse visibles en distintos puntos de la ciudad.