La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, presenta el programa municipal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. - JAVI VERA / AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería, Paola Laynez, ha presentado este martes el programa municipal con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, señalando que "las primeras señales de control también son violencia hacia la mujer".

Durante el acto, la edil ha explicado que "controlar el teléfono móvil, decidir cómo debe vestir una mujer, cuestionar sus amistades, vigilar sus movimientos o limitar su libertad son algunos de los gestos o actitudes que hay que identificar y combatir, puesto que también son violencia de género". Según ha indicado el Consistorio en una nota, la campaña se difundirá a través de 28 soportes publicitarios distribuidos por la ciudad y forma parte de un programa de iniciativas dirigidas a sensibilizar a la población.

En su intervención, Laynez ha afirmado que "combatir la violencia de género exige mucho más que una declaración institucional un día al año" y ha reafirmado el compromiso municipal "con una labor continuada que se desarrolla durante los doce meses del año mediante recursos de atención psicológica, jurídica y social, actuaciones educativas en los centros escolares, campañas de sensibilización y coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad y otras instituciones".

Asimismo, la concejala ha recalcado que "la violencia de género es una vulneración de los derechos humanos, un atentado contra la libertad y la dignidad de las mujeres y una realidad que interpela al conjunto de la sociedad", al tiempo que ha destacado la colaboración interinstitucional a través de la alianza 'Almería Unida contra la Violencia de Género'.

La programación municipal combina propuestas educativas, culturales, participativas e institucionales, con la implicación de centros educativos, asociaciones de mujeres, profesionales y ciudadanía. Las actividades comenzaron el pasado 6 de noviembre con el VIII Congreso Infantil 'Miradas Adolescentes-Antonio Galindo', celebrado en el CEIP Freinet.

El 13 de noviembre se inauguró en el Centro Penitenciario de Almería El Acebuche la exposición fotográfica 'VEO, VEO. Detrás del Silencio', que muestra el sufrimiento que se esconde detrás de la violencia de género. La muestra, de carácter itinerante, ha recorrido los tres Centros de la Mujer, Espacio ALMA y el Mercado Central antes de llegar a El Acebuche.

La jornada de este miércoles, 18 de noviembre, tendrá dos citas destacadas. Por un lado, la Universidad de Almería acogerá una acción de la Alianza Interinstitucional 'Almería Unida contra la Violencia de Género', que incluirá una mesa coloquio sobre las actuaciones y los recursos disponibles para la prevención, atención y protección de las víctimas.

Ese mismo día, el Auditorio Municipal Maestro Padilla será escenario de la gala de entrega de premios del XV Concurso Municipal Audiovisual contra la Violencia de Género 'Miradas Adolescentes-Antonio Galindo'. El certamen ha contado este año con la participación de alrededor de 1.400 estudiantes de 32 centros educativos de la capital, que han elaborado aproximadamente 28 cortometrajes. Una iniciativa que, además, ha recibido en 2026 el reconocimiento a las Buenas Prácticas Locales contra la Violencia de Género concedido por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El jueves 19 de noviembre, a las 16,30 horas, la sede de Asempal acogerá la jornada-taller 'El poder de liderarse: romper barreras, ganar autonomía y vivir sin violencia de género', organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la Provincia de Almería (ALMUR), en el marco de su convenio de colaboración con el Ayuntamiento.

La siguiente cita será el lunes 23 de noviembre, a las 10,30 horas, en Espacio ALMA, con la actividad inclusiva 'Mide, detecta y actúa: Taller Interactivo 25N'. La propuesta se desarrollará mediante tres dinámicas: un violentómetro informativo para reconocer las distintas manifestaciones de violencia, un vídeo-debate para analizar situaciones cotidianas y aprender a identificarlas y un mural colectivo en el que los participantes podrán plasmar sus deseos y compromisos.

El martes 24 de noviembre concentrará varias actividades dirigidas especialmente a la comunidad educativa. A las 9,15 horas, el IES Maestro Padilla acogerá la entrega de premios del III Concurso 'Puertas Violetas', integrado en el proyecto educativo 'Universo: mujer tenías que ser'. El alumnado de ESO, Aulas Específicas y Formación Profesional Básica ha transformado las puertas de sus aulas en espacios de reflexión y reivindicación contra la violencia de género. El centro contará también con un violentómetro diseñado por Mar Gregorio, una herramienta visual para ayudar a identificar y reconocer las diferentes formas de violencia.

A esa misma hora, en el IES El Alquián, la Asociación Cultural de Mujeres Naquial impartirá charlas de sensibilización bajo el título 'No, minutos de silencio. Sí, vidas enteras', dirigidas al alumnado. Además, la Biblioteca Municipal Central José María Artero acogerá, a las 12,00 horas, la entrega de premios del VI Concurso Intercentros de Fotografía 'Mujeres en la sombra, historias en la luz', también enmarcado en el proyecto 'Universo: mujer tenías que ser'.

La programación de esa jornada se completará con el cuentacuentos infantil 'Misión: Alcanzar las estrellas', a las 18,00 horas, en la misma biblioteca, y con una jornada organizada por la Asociación de Mujeres Juristas en el Centro de la Mujer Cortijo Grande, a las 19,30 horas, centrada en la violencia digital y el uso de la inteligencia artificial.

El miércoles 25 de noviembre tendrá lugar el acto institucional central a las 9,00 horas en la Plaza de la Constitución. Allí se dará lectura a la Declaración Institucional, a cargo de integrantes del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, y el alumnado del IES Maestro Padilla interpretará un tema musical contra la violencia de género. Además, entre las 9,00 y las 14,00 horas, se instalará un punto de información y sensibilización en la Rambla Obispo Orberá, en el entorno del Mercado Central, donde se repartirán lazos violetas y se ofrecerá información a la ciudadanía.

Las propuestas continuarán el jueves 26 de noviembre, a las 19,30 horas, en el Centro de la Mujer Terriza, con 'De los Hechos a la Voz', una iniciativa artística que combinará teatro y monólogos polifónicos realizados por el alumnado del Taller de Escritura Creativa, dirigido por Irene Gómez Granados, junto a otras actividades de los talleres de los Centros de la Mujer.

El cierre llegará el viernes 27 de noviembre con la tercera edición del Taller de Empoderamiento y Autodefensa para Mujeres, organizado por la Asociación de Emprendedoras Rurales de Almería (AERAL), que se celebrará de 10,00 a 12,00 horas en el Club 301 Team.

La concejala ha agradecido la implicación de las asociaciones, los centros educativos, las instituciones y los profesionales que hacen posible esta programación, y ha insistido en la necesidad de que la prevención sea una tarea compartida. "No podemos esperar a que una mujer sea agredida para actuar. No podemos acostumbrarnos a las señales de control, a los insultos, a las amenazas o a las distintas formas de violencia, por pequeñas que puedan parecer al principio", ha reflexionado Laynez.

La edil ha concluido apelando a la responsabilidad colectiva para aprender a reconocer las señales, denunciar, acompañar a las mujeres que sufren violencia y educar a las nuevas generaciones en relaciones basadas en el respeto, la libertad y la igualdad. Porque el 25 de noviembre es, como ha recordado, "una fecha para recordar a las que ya no están, acompañar a quienes siguen sufriendo y comprometernos con las generaciones que vienen".