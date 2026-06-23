Almería registra un récord por calor: por primera vez en junio en la Península se llegó a los 30,8 grados de mínima

Archivo - Aeropuerto de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha registrado por primera vez dentro de su red en la Península una temperatura mínima igual o superior a los 30 grados en un mes de junio después de que el pasado día 21 la estación meteorológica del Aeropuerto de Almería no bajara de los 30,8 grados centígrados.

Según ha indicado la agencia en sus redes, el aeropuerto almeriense batió su récord de temperatura mínima para un mes de junio, que estaba en los 27,1 grados centígrados registrados en 2025, al sostener temperaturas por encima de los 30,8 grados --anotados a las 7,00 horas--, esto es, 3,7 grados centígrados más.

Conforme a los datos de observación registrados, consultados por Europa Press, a lo largo del pasado domingo el aeropuerto se mantuvo una temperatura media de 35,3 grados centígrados llegando a alcanzar una máxima de 39,8 grados a las 14,50 horas.

En este sentido, la provincia también registró vientos de hasta 60 kilómetros por hora en la zona de Cabo de Gata, 54 kilómetros por hora en Carboneras y 46 en la zona del aeropuerto, lo que incrementó la sensación de bochorno debido al desplazamiento de masas cálidas.

El 21 de junio fue un día récord de temperaturas en España, ya que ningún 21 de junio ha sido tan cálido en el conjunto de país desde, al menos, 1950 cuando arrancaron los registros.

No obstante, para la jornada de este martes, también se prevén elevadas temperaturas que podrían, de confirmarse los pronósticos de la propia Aemet, pulverizar los recientes récords alcanzados.