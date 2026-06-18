Almería reúne más de cien propuestas de ocio y cultura este verano bajo el eslogan 'Te Falta Calle'

Presentación de la programación de verano 2026 'Te Falta Calle'. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería ha presentado este jueves la programación de verano 2026, que reunirá desde este viernes, 19 de junio, hasta mediados de agosto más de un centenar de actividades de ocio, cultura, música, cine, patrimonio y deporte para todos los públicos bajo el eslogan 'Te Falta Calle'.

La iniciativa, de carácter transversal, agrupa actividades impulsadas por distintas áreas municipales con el objetivo de llenar de vida los espacios públicos de la ciudad durante los próximos meses, según ha trasladado el Consistorio en una nota.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha señalado que el eslogan transforma una expresión coloquial para convertirla en un mensaje positivo, ya que "este verano nos va a faltar más calle y más tiempo para poder disfrutar de todas las propuestas que hemos preparado".

La regidora ha destacado que el programa "no es un reproche, sino una invitación a disfrutar de nuestra ciudad, de nuestras calles, plazas, playas y espacios culturales", al tiempo que ha explicado que busca ofrecer alternativas "para todos los gustos y edades", reforzar el atractivo turístico de Almería durante la temporada estival e incrementar las iniciativas al aire libre.

'Te Falta Calle' nace como un programa dinámico que podrá incorporar nuevas actividades a lo largo del verano. Para facilitar el seguimiento de las propuestas, incluye un calendario cronológico con las fechas de cada evento y un documento pdf con enlaces directos a más información o venta de entradas, que se actualizará de forma constante a través de un código QR.

MÚSICA, FLAMENCO Y GRANDES CONCIERTOS

La alcaldesa ha subrayado que "sin duda, uno de los principales pilares de 'Te Falta Calle' será la música". La programación arrancará este viernes, 19 de junio, con una nueva cita de Nomadart, que celebrará una doble actuación sorpresa bajo el Cable Inglés.

La bienvenida oficial al verano llegará el 23 de junio con la Noche de San Juan, que contará con la actuación de la Orquesta Liverpool en el Palmeral y recuperará las largas sesiones de música en directo para una de las "noches más emblemáticas del año".

La programación musical continuará el 1 de julio con La Gira del Verano de Cadena Dial en el Parque de las Almadrabillas y con festivales como Puro Latino Almería Fest, que reunirá los días 10 y 11 de julio a artistas como RVFV, Myke Towers, Juan Magán o Anuel AA en el Recinto de Conciertos del Ferial.

El flamenco tendrá un lugar destacado con la 59ª edición del Festival de Flamenco y Danza, que se desarrollará entre el 26 de junio y el 19 de julio. La programación incluirá las noches de talento almeriense de Plazeando en cuatro plazas del centro histórico, tres noches de espectáculos de danza flamenca y tres grandes citas en la Plaza de la Constitución con cantaores, el guitarrista Tomatito y una velada dedicada a grandes figuras femeninas del flamenco, entre otras propuestas.

Además, el guitarrista internacional Al Di Meola ofrecerá un concierto en formato trío acústico el 24 de julio en la Plaza Vieja. A la programación municipal se sumarán iniciativas privadas como el ciclo 'Siente La Plaza', en la Plaza de Toros, con conciertos previstos en julio de Chayanne, el día 8; Antonio Orozco, el día 10; Galván Real, el día 11; Carlos Rivera, el día 18; y Mónica Naranjo, el día 25.

CLÁSICA, JAZZ, CINE Y VIDEOJUEGOS

La música clásica también tendrá presencia con el ciclo de conciertos de la Banda Municipal, que se trasladará desde el Teatro Apolo a la Plaza Vieja, donde ofrecerá actuaciones los días 2, 9, 23 y 30 de julio bajo la dirección de José Solá Palmer.

El Cable Inglés acogerá un ciclo de diez conciertos de jazz organizados por Clasijazz, Cajamar y la Autoridad Portuaria entre el cinco de julio y el 27 de agosto, con artistas internacionales como la directora María Schneider y representantes de la escena local como Víctor Guirado, José Luis Jaén, Mar Tieago o la asociación 'Al Swing y Al Cabo'.

El cine de verano volverá con cinco sesiones gratuitas de 'Doble Comedy' en la Plaza de la Constitución, con películas como 'Robot salvaje', 'La puerta mágica', 'El reino secreto', 'Miss Peregrine' o 'Mary Poppins Returns', y monólogos previos a cargo de Álvaro Vera o Kikín Fernández.

La Casa del Cine, a través de Promoción de la Ciudad, y distintos barrios, a través de Participación Ciudadana, acogerán además un ciclo de comedias clásicas. Los amantes de los videojuegos contarán con la visita estival de Nintendo Switch, que instalará su carpa 'Mario y sus amigos' en el Paseo Marítimo Carmen de Burgos los días 16 y 17 de julio.

PATRIMONIO, INCLUSIÓN Y SOSTENIBILIDAD

La Casa del Cine acogerá la quinta edición de Emergencia Urbana 2026, además de exposiciones temporales. Durante todo el verano habrá visitas guiadas en la Casa del Poeta, el Centro de Interpretación Patrimonial y el Centro de Interpretación del Barrio Andalusí, junto a paseos patrimoniales, talleres, conferencias, presentaciones literarias y recitales flamencos en el Mesón Gitano.

La alcaldesa también ha avanzado que "Almería será sede en septiembre del VIII Congreso Nacional de Arqueología de España y Portugal". Desde el Área de Juventud, Participación y Barrios se desarrollará una programación especial con motivo del Orgullo Lgtbi+, con actividades culturales, cine, teatro, recitales flamencos, la Marcha del Orgullo y la primera Gala Cultural Lgtbi Fénix Plus Almería.

En materia medioambiental, continuará la campaña de concienciación 'Mi Playa Bonica', se celebrará la tercera edición del Mes del Medio Ambiente y se impulsarán actividades de reciclaje y sostenibilidad.

Por su parte, el Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento colaborará en la difusión de iniciativas como Almería Costa Fest, con conciertos de artistas almerienses en la Plaza del Mar de El Toyo, una iniciativa promovida por los empresarios de la zona, además de los Ecomercados, el Rastro y GastroArt.

DEPORTE: MAR Y ARENA

El Área de Ciudad Activa tendrá un papel destacado en la programación deportiva bajo el lema de que 'El deporte pide más calle'. Entre las actividades previstas figura la celebración este fin de semana, de 'Welcome Summer', una fiesta de los deportes de playa y agua que permitirá practicar vóley playa, pádel surf, kayak, surf, kite, piragüismo, barco dragón o snorkel.

También continuarán programas como 'Entrena en tu Barrio', 'Entrena en Nuestros Parques' y las actividades para mayores en las playas de San Miguel, Retamar y Cabo de Gata.

Los Juegos Deportivos Municipales (JDM) trasladarán algunas de sus competiciones a la arena con modalidades como tenis playa, balonmano playa y softbol playa. Además, para principios de agosto está prevista la inauguración del nuevo Arena Center de El Toyo.

La oferta se completará con seis rutas guiadas de turismo activo durante julio y agosto, con senderismo urbano, rutas en bicicleta y travesías en kayak.