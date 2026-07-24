Almería rinde homenaje al 'maestro Cuadra' con una plaza en el Casco Histórico

Autoridades, familiares y asistentes durante la inauguración de la plaza Violinista Antonio Cuadra, situada entre las calles Real y Jovellanos de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El violinista Antonio Cuadra Román, conocido como el 'maestro Cuadra', cuenta desde este viernes con una plaza con su nombre en el Casco Histórico de Almería, ubicada entre las calles Real y Jovellanos, en reconocimiento a "un músico excepcional" cuya vida estuvo marcada por "una pasión constante: el violín".

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha inaugurado este espacio durante un acto al que han asistido familiares y amigos del homenajeado, concejales del equipo de gobierno, miembros de la Corporación municipal y la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Mari Carmen Castillo, según ha informado el Ayuntamiento en una nota.

En su intervención, Vázquez ha asegurado que "Almería no crece únicamente haciendo más edificios, más parques, más servicios o infraestructuras, sino que crece con el recuerdo y el reconocimiento de los almerienses más destacados".

La alcaldesa ha añadido que el Ayuntamiento quiere que las calles, plazas y avenidas sean "puntos de encuentro que nos recuerden quiénes somos" y a quienes han contribuido "a hacer de Almería un lugar más rico, más culto y más humano".

Vázquez ha repasado la trayectoria del homenajeado, que comenzó a actuar en público durante su infancia. "Desde aquel niño prodigio que actuaba en público con solo cuatro años, hasta el concierto de la Orquesta Clásica de Madrid que deslumbraba en los grandes escenarios y auditorios, Antonio demostró que el talento, cuando se cultiva con rigor y disciplina, no tiene límites", ha valorado.

La regidora también ha destacado que su trayectoria fue un "ejemplo de superación y compromiso". Tras formarse en el Real Conservatorio de Madrid, donde ganó el Primer Premio Nacional de Violín, Cuadra se convirtió en una figura clave de la música clásica almeriense.

El 'maestro Cuadra' desarrolló una carrera como concertista y músico de cámara, fue primer violín de la Orquesta Sinfónica de Málaga y cofundó la Asociación Filarmónica de Almería.

"Además de su faceta interpretativa, tuvo una intensa labor pedagógica, enseñando violín, orquesta y solfeo a varias generaciones de músicos almerienses. Antonio supo hacer compatible su pasión por la música con su labor como funcionario del Ministerio de Agricultura", ha señalado Vázquez.

La alcaldesa ha apuntado que Cuadra "fue un hombre que nunca dejó de tocar, que nunca dejó de aprender y que nunca dejó de compartir su música", tanto en sus recorridos por Andalucía con la Orquesta Sinfónica de Málaga como con la fundación, en 1950, del Cuarteto de Cámara de Almería, que más tarde se convirtió en quinteto junto al maestro Rafael Barco.

Vázquez ha asegurado que, al dedicar este espacio a la memoria de Antonio Cuadra Román, el Ayuntamiento ha querido reconocer "la excelencia, la constancia y el amor por la cultura".

Asimismo, ha afirmado que, al dar su nombre a esta plaza, "no solo estamos poniendo un nombre en un mapa", sino que se ha grabado en la identidad de la ciudad el legado de un hombre que, "a través de las cuerdas de su violín, ayudó a elevar el espíritu de los almerienses de su tiempo".

"EL VIOLINISTA MÁS IMPORTANTE"

En nombre de la familia ha intervenido su nieta, Amalia Ramos Cuadra, quien ha destacado que "Antonio Cuadra es el violinista más importante que ha dado Almería".

"Será siempre recordado por su virtuosismo como intérprete y su calidad como director y compositor. Por degustar durante años los éxitos y aplausos que le prodigaban y recibía con agrado, pero nunca con vanidad", ha expresado.

Ramos Cuadra ha indicado que su abuelo "era admirado por su exquisita educación, su sencillez y destacada humildad" y que "jamás reclamó honores", ya que "su modestia le llevó a rechazar los focos de la fama que otros de menor rango artístico ansiaban".

También ha afirmado que "Cuadra era distinto por naturaleza", que "no tenía pretensiones de dominio, ni trataba de imponer su sabiduría musical" y que era "sumamente laborioso y profundo". Asimismo, ha señalado que estaba atento a "los intereses de la música, que amaba y cultivaba" y que fue "buen compañero y fervoroso amante y admirador de su familia".

El acto ha finalizado con la interpretación de los himnos de Almería, Andalucía y España por parte de la Banda Municipal de Música de Almería, como es tradicional en las inauguraciones de calles, plazas y espacios públicos.