Almería Sports Destination Summit analiza la proyección de la provincia en turismo deportivo

Apertura de la Almería Sports Destination Summit. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

ALMERÍA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Almería ha acogido este martes la quinta edición de Almería Sport Destination Summit 2026, un encuentro que ha vuelto a situar a la ciudad como punto de referencia para el diálogo entre deporte, turismo e innovación, y que reivindica el potencial del turismo deportivo como herramienta de desarrollo económico, generación de empleo y promoción internacional del territorio.

La cita, organizada por la asociación homónima, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Diputación Provincial y Junta de Andalucía, representadas en la sesión inaugural de unas jornada celebrada en el Centro de Cultura de Cajamar en la Casa de las Mariposas.

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha apuntado que en Almería "hemos demostrado a lo largo de los últimos años que podemos ser un referente en pruebas deportivas de alto nivel. Desde el Ayuntamiento y desde otras administraciones estamos generando además instalaciones para nuevas disciplinas y atrayendo grandes eventos deportivos a nuestra ciudad".

Vázquez ha valorado la oportunidad del encuentro que reúne a empresarios de hostelería, de deportes y a las distintas administraciones. "Entre todos tenemos que seguir colaborando porque la colaboración público-privada es una forma en la que funciona para seguir potenciando Almería como destino de turismo deportivo", ha dicho.

Desde Diputación, el vicepresidente de la institución provincial, Álvaro Izquierdo, ha destacado que "Almería se ha consolidado por méritos propios como una auténtica potencia mundial de turismo deportivo" por sus características, lo que han hecho de ella "el escenario de grandes citas internacionales que llevan el nombre de la provincia por todo el mundo, como la Titan Desert, La Desértica, La Indomable, Las 4 Cimas o la propia Vuelta a España".

Para Izquierdo, el encuentro "es el escenario idóneo para que empresas e instituciones compartan experiencias, tejan alianzas y transformen ideas en proyectos reales en torno a dos disciplinas con un enorme recorrido en nuestra tierra, como son el ciclismo y los deportes de arena".

Por su parte, el delegado de la Junta de Andalucía en Almería, Francisco Góngora, apuntaba que "desde la Junta de Andalucía tenemos claro que el turismo deportivo es una herramienta estratégica para diversificar nuestra economía, generar empleo y combatir la estacionalidad turística. Porque cada deportista que viene a Almería, cada competición que organizamos y cada visitante que descubre nuestra provincia a través del deporte supone también actividad para nuestros hoteles, restaurantes, comercios y empresas".

El secretario de la asociación Almería Sport Destination, Felipe Pascual, ha señalado la apuesta por "reforzar Almería como destino turístico deportivo". "Tenemos todos los ingredientes posibles, climatología, naturaleza, infraestructura, pero, sobre todo, mucho talento y empresas que tienen un futuro increíble en el panorama nacional e internacional", ha estimado.

CUATRO PUNTOS DE ANÁLISIS

Las estrategias de destino, los deportes de arena, la protección medioambiental marina y el desarrollo del cicloturismo han sido los cuatro puntos de análisis y conversación de la quinta edición de Almería Sports Destination Summit.

Durante el encuentro se han analizado las prioridades para consolidar un destino deportivo competitivo, entre ellas la especialización, la inversión en infraestructuras, la captación de eventos y equipos, la gestión de instalaciones, la promoción exterior y la medición del impacto económico.

Con ello, se ha profundizado en los elementos necesarios para transformar los recursos deportivos de un territorio en una propuesta turística competitiva.