El alcalde pide al Gobierno que cambie de postura y deje la Guardia Civil en Roquetas (Almería): "Nos está fastidiando"

Archivo - El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Marian León - Europa Press - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 9 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Roquetas de Mar (Almería), Gabriel Amat (PP), ha pedido al Gobierno central que "corte" con su intención de sacar a más de 180 agentes del Puesto Principal de Guardia Civil del municipio con la próxima llegada de la Policía Nacional y reconsidere su postura para que ambos cuerpos puedan trabajar en esta ciudad con más de 110.000 habitantes mediante distintas demarcaciones.

"Quien tiene la responsabilidad es el Gobierno central y nos está fastidiando", ha repetido hasta en tres ocasiones el primer edil roquetero en unas declaraciones remitidas a los medios, en las que afirma que le "duele" a él y "a todos los roqueteros" el anuncio realizado por el general jefe de la Guardia Civil en Andalucía, Luis Ortega, en un encuentro mantenido este miércoles.

Amat ha considerado que el anuncio realizado por el mando a nivel andaluz debía haberse "hecho antes" ante la "incertidumbre" a la que se ha sometido a los agentes y sus familias, si bien confía en que la situación pueda dar la vuelta, para lo que ha ofrecido "colaboración".

"Todo esto se puede cortar, todo esto se puede solucionar, todo esto se puede quedar como está", cree el regidor, quien ha recordado los ofrecimientos realizados desde el Ayuntamiento para renovar las instalaciones de la Guardia Civil de Roquetas de Mar, ya que actualmente tienen "un asco de cuartel".

De esta forma, ha afirmado que el Ayuntamiento de Roquetas de Mar está en disposición de "dar todo aquello y un poco más" de lo que puede para "darle seguridad y servicio" a sus vecinos de cara a compaginar el desembarco de 210 policías nacionales con la Benemérita mediante un "servicio compartido".

Al respecto, ha recordado que existen otros municipios andaluces donde conviven ambos cuerpos policiales. "¿Por qué Roquetas, que tiene más habitantes que esos municipios, no va a tener a la Guardia Civil y a la Policía? ¿Por algo político? Los ciudadanos están por encima de la política", ha añadido.